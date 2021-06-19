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(Özel) Baba oğul milyonlarca insanın kirini temizliyor Dünyanın kesesi Bursa'dan gidiyor

İHA

Bursa'da her yıl milyonlarca kese üreten baba oğul, dünyada milyonlarca insanın kirini temizliyor.

(Özel) Baba oğul milyonlarca insanın kirini temizliyor Dünyanın kesesi Bursa'dan gidiyor

Bursa'da her yıl milyonlarca kese üreten baba oğul, dünyada milyonlarca insanın kirini temizliyor.
Kavak ağacından elde edilen iplikle üretilen keseler, hem kirden arındırıyor, hem de zinde tutuyor. Türkiye'nin kese ihtiyacının yüzde 90'ı Bursalı 10 firma tarafından karşılanıyor. İnsanlar tarafından sadece hamam kültüründe yeri olan kesenin sağlığa da olumlu etkisi bulunuyor. İpekten, keçi kılından ve kavak ağacından elde edilen filoş ipinden yapılan keseler dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor. Bursa'da kese üretimi yapan baba oğul, yılda 5 milyon kese üretip bunu Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesine satıyor. Kese, vücuttaki hem kiri, hem ölü derileri gideriyor.
Türkiye'nin kese ihtiyacının büyük kısmını Bursa'nın karşıladığını ifade eden Naci Bağcı, "Biz ipek, keçi kılı ve floş ipinden kese üretimi yapıyoruz. Floş kavak ağacından üretilen bir iplik. En çok tercih edilen keselerin başında geliyor. Bir insan keselendiği zaman üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyor" dedi.
Türkiye ve dünyanın kese ihtiyacını karşıladıklarını belirten Üstün Güven Bağcı, "Vücuttaki ölü derileri vücuttan uzaklaştırmanın en güzel yolu keselenmek. Kese vücuttan ölü derileri uzaklaştırarak derinin daha rahat nefes almasını sağlıyor. Yılda milyonlarca kese üretip Türkiye'nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine kese gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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