Kaybolan görme ve işitme engelli kadın, 13 saat sonra bulundu

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Mehmet İNANOsman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'da eşiyle birlikte gittiği tarlada kaybolan görme ve işitme engelli Hörü Sarı (67), 13 saat sonra ormanda yürürken bulundu.

Orhaneli ilçesi kırsal Göktepe Mahallesi´nde Ali Sarı (70), dün öğle saatlerinde eşi Hörü Sarı ile birlikte tarlaya gitti. Ali Sarı tarlada çalışırken, saat 18.00 sıralarında eşini göremedi. Çevrede eşini arayan Ali Sarı, sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler de Hörü Sarı´ya ulaşamayınca bölgeye takviye olarak Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA Kardeşe Vefa Derneği, ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri yönlendirildi. 104 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, bugün saat 07.00 sıralarında Hörü Sarı´yı ormanlık alanda yürürken buldu. 13 saat sonra bulunan Hörü Sarı, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Mehmet İNAN-Osman SAK

2021-06-19 11:06:09



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