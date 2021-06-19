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Fetih Müzesi’nde tarih kokan sergi “Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğraf Sergisi” açıldı Osmangazi’den Sultan Çelebi Mehmed’e vefa

İHA

Fetih Müzesi’nde tarih kokan sergi “Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğraf Sergisi” açıldı Osmangazi’den Sultan Çelebi Mehmed’e vefa

Osmangazi Belediyesi, Sultan Çelebi Mehmed’in vefatının 600’üncü yıldönümü münasebetiyle hazırladığı ‘Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğraf Sergisi’ni törenle açtı.
Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan Sultan Çelebi Mehmed’in vefatının 600’üncü yıldönümünde özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti’nin beşinci padişahı olan Sultan Çelebi Mehmed, babası Yıldırım Bayezid’in 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilip esir düşmesiyle birlikte dağılma sürecine giren devletin yeniden toparlanıp, cihan devleti olmasına giden yolda en önemli isimlerden biri oldu. 1421 yılında 42 yaşındayken Edirne’de vefat etden Çelebi Mehmed’in na’şı, Bursa’ya getirilerek kendisi tarafından inşâ ettirilen ve yapımı vefatından sonra tamamlanmış olan Yeşil Türbeye defnedildi.
Osmangazi Belediyesi, Sultan Çelebi Mehmed’in vefatının 600’üncü yıldönümü münasebetiyle Sultan 2. Abdülhamid Han’ın ‘Yıldız Fotoğraf Albümü’ arşivinden 18801987 yıllarında çekilmiş Yeşil Külliye fotoğrafları ile bu tarihî fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinin yer aldığı özel bir sergi hazırladı. ‘Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğrafları’ adlı sergide, Yıldız fotoğraf albümünden temin edilen ve günümüzde çekilen 35 fotoğraf yer alıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde hazırlanan sergi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bir müze olmanın ötesine geçerek, Bursa’nın en aktif kültür merkezi olduğunu ifade etti. Fetih Müzesi’ne pandemi öncesinde çok yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu ve bu yoğunluğun normalleşme süreciyle birlikte yeniden oluştuğunu belirten Başkan Dündar, “Fetih Müzesi, hareketli bir dönem geçiriyor. Birçok kültürel etkinliğimizi burada gerçekleştiriyoruz. Pandemiden dolayı birçok etkinliğimizi alışılagelmişin dışında gerçekleştirmek durumunda kaldık. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri de bunlardan bir tanesi. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle fetih şenlikleri kapsamında düzenlediğimiz Fetih Yürüyüşü, Köy Kınası ve Düğünü, Uluslararası Tarihî Kent Koşusu, Rahvan Atları Yarışı gibi yoğun katılımlı alışılagelmiş etkinliklerimize ara verdik. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlediğimiz etkinlikler ile vatandaşlarımıza fetih coşkusunu yaşattık. Faaliyetlerimiz daha çok sergi açılışları ve sempozyumlar şeklinde oldu “dedi.
Bu yıl 17’incisi gerçekleştirilen Fetih Şenlikleri çerçevesinde ‘Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğraf Sergisi’ni düzenlediklerini dile getiren Başkan Dündar, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu’na ilave olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğraf Sergisi’ni ziyarete açıyoruz. Bu sergide hem tarihi hem de günümüz fotoğraflarını yan yana getirdik. Toplam 35 eserin yer aldığı sergideki fotoğraflara baktığımızda, yüz yıllık bir sürede Bursa’nın nereden nerede geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda 500600 yıllık ata yadigârı mimarî eserlerin de ilk günkü gibi ayakta durduğunu görüyoruz. Bu sergi, eski ve yeni eserleri kıyaslamamızı da sağlıyor. Sergimiz hayırlı olsun. Bütün sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye bekliyorum” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, yaptığı konuşmada kültür ve turizm şehri Bursa’ya Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin çok yakıştığını belirterek, “Geçmiş, sadece nostalji değil. Geçmişi ve tarihi bilmek geleceğimizi daha iyi oluşturmamızı sağlar. Ufkumuzu açar. Bu açıdan bu serginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihimizi bilerek geleceğimizi şekillendirebiliriz. Bu sergi de geçmişimizi bize görsel öğeler ile sunuyor” dedi.
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, konuşmasında Osmanlı döneminde fotoğrafçılığın gelişimi hakkında bilgiler verdi. Türk tarihinde fotoğrafçılığın 2. Abdülhamid döneminden itibaren en güçlü dönemini yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Çiftçi, “Sultan Abdülaziz döneminde başlayan ve 2. Abdülhamid döneminde devam eden bu süreçte iki önemli fotoğraf şirketi vardı. Bu şirketler tarafından 19 yüzyılda çekilen fotoğraflar, o dönemi görsel olarak anlatmak adına bizlere çok önemli katkı sunuyor. Bugün açılışını yaptığımız sergi de, Çelebi Mehmed dönemine ait değerli eserlerin o günkü ve bugünkü durumlarını görmemiz açısından önem taşıyor” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik de, başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere serginin oluşturulmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Sergi, bir ay süresince ziyarete açık olacak.

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