Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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NUMUNE ALINDI

Bursa'da itfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı oluşturulan ekip, özel elbiselerini giyerek aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlerine tespit etti. Numune, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-06-19 14:29:00



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