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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teksas: “Takımına sahip çık Bursa!”

İHA

Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, 'Takımına sahip çık Bursa' başlığında bir bildiri yayımladı.

Teksas: “Takımına sahip çık Bursa!”

Bursaspor’un taraftar grubu Teksas, ‘Takımına sahip çık Bursa’ başlığında bir bildiri yayımladı.
TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un en etkili taraftar grubu Teksas, birlik çağrısı yaptı. Teksas’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Değerli Bursasporlular, görevi devralan yeni yönetimimiz, transferde önümüzü tıkayan uyuşmazlıkları gidermek ve transfer tahtasını açmak için yoğun mesai harcıyor. 2013’ten bugüne birike birike gelen, Bursa'nın ağır ağabeylerinin 24 milyon TL iken açamadığı ve günü kurtarmak adına öteleye öteleye 150 milyon TL ettiği tahta borcunu çözüme kavuşturma yolunda genç yönetimimize kolaylıklar diliyoruz. Bizler de, bu amaçla üzerimize düşen ne varsa çekinmeden yapacağımızı daha önce zaten söylemiştik” denildi.

“Hoşgörü nedir rüyalarında görürler”
Açıklama şu sözlerle devam etti:
“Bu hususta, değinmek istediğimiz iki başlık var. Bugün geldiği konumu, Bursaspor arması ile tanışmasına, Bursaspor'un kendisine verdiği değere ve Bursa'dan başka hiçbir yerde bulamayacağı ilgiye/sahiplenmeye borçlu olan, Bursaspor sayesinde hayatı değişen bazı eski oyuncularımızın tutumları, bu hususların ilkidir. Bursaspor'da er yada geç kimsenin parasının kalmayacağını en iyi kendileri bilmesine rağmen, tahtanın açılması kulübümüz için hayati önem arz ederken ‘Fırsat bu fırsat' diyen bu arkadaşlarımıza asıl sitemimizi, rakip olarak stadyumumuza misafir oldukları gün edeceğiz. Helallik nedir bilmeyenler, hoşgörü nedir rüyalarında görürler.”

“Destek olmayana oy moy yok”
Teksas’tan yapılan açıklamanın son bölümünde ise şunlara değinildi:
“İkinci husus ise, arzuladığımız birlik ortamının tesisi ve kentimizdeki iş dünyasının kulübümüze desteği ile alakalıdır. Bu konuda söz sahibi olanlara daha önce birkaç kez çağrılarda bulunduk. Geçmişe dair haklı oldukları bazı çekinceler ve senelere dayanan bir güvensizlik var; ancak hiçbiri ‘Bana ne!' denmesini haklı kılamaz. Yeni bir sayfa açtık ancak bu defa da, 'Önce bir ortamı görelim' bahanesi ile sorumluluktan kaçıyorlar. Biz efendice tekrarlamak istiyoruz; madem sebepler üretip görevden kendinizi sıyırdınız, bari ‘Katkı sunayım da, yarın insan içine çıktığımda Bursalılar beni iyi karşılasınlar, öldüğümde iyi ansınlar' deme zahmetinde bulunun. Kimse sizden komutanlık, askerlik beklemiyor. Cepheye mermi taşıyın yeter. Son sözümüz de şehrimizdeki siyasetçilere; Seçim dönemlerinde Bursaspor atkısı takıp geziyorsunuz ya, bu işler öyle olmuyor. Bu şehrin kulübü ve Bursasporlu sahipleri, sizden gereken katkıyı sunmanızı bekliyor. Destek olmayana oy yok.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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