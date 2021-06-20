Kardeşler arasında kıskançlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşler arasında kıskançlık

İHA

Bir evde birden çok çocuk varsa, az veya çok bir miktar kardeş rekabetinin mutlaka olacağını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gizem Ergün, çoğu çocuğun evde oyun oynayabileceği başka bir çocuğun olmasını istediğini ama en değerli varlığı olan ebeveynlerini ve sevdiklerini başkalarıyla paylaşmak istemeyeceğinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kardeşler arasında kıskançlık

Bir evde birden çok çocuk varsa, az veya çok bir miktar kardeş rekabetinin mutlaka olacağını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gizem Ergün, çoğu çocuğun evde oyun oynayabileceği başka bir çocuğun olmasını istediğini ama en değerli varlığı olan ebeveynlerini ve sevdiklerini başkalarıyla paylaşmak istemeyeceğinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.
Psikologların bu duygu durumunu; eşinizin ve sevgilinizin sizden daha muhtaç, daha genç ve hatta daha sevimli birini eve getirip 'artık ikinizi de eşit seveceğim' ve 'onunla yaşamak zorundasın' demesine benzettiklerini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gizem Ergün, “Çocuklar duygusal gelişim sürecinde birçok olumlu ve olumsuz duyguları yaşayarak anlamlandırır ve öğrenir. Çocuk için annebabasının sevgisini ve ilgisini paylaşmak zorunda kalmak, kıskançlık duygusu yaşamasına neden olur. Kıskançlık duygusunun yaşanma sıklığı, yoğunluğu ve içeriği çocuğun çevresinin yanı sıra çocuğun kişisel özelliklerine de bağlıdır. Çocuklar arasındaki yaş farkının az olduğu, özellikle büyük çocuğun halen ebeveynlere çok bağımlı olduğu ve henüz yeterli güven ilişkisi kuramadığı, dönemde hayatına bir kardeş gelmesi aradaki rekabeti ciddi bir problem haline getirebilir. Unutmamak gerekir ki aradaki yaş farkı fazla bile olsa büyük çocuğun hala ebeveyn ilgisine ve şefkatine ihtiyacı vardır. Çocuğun kıskançlık duygusuyla vereceği tepki çocuğun mizacına ve çevresel koşullara göre değişir. Çocuklar kıskançlık duygularını annebabanın sevgisini kaybetme ya da ebeveynlerinden tepki alma korkusu ve kaygısı sebebi ile kardeşi ile çok ilgilenerek kapatmaya çalışabilir veya tersine huzursuz, sıkıntılı, öfkeli olabilir ve saldırgan davranışlarda da bulunabilirler. Bazen de kardeşi kabul etmiş görünen çocukta mide bulantısı, baş ağrısı gibi psikosomatik yakınmalar da görülebilir” dedi.
Kıskanan çocuklara nasıl davranmak gerektiğine gelince öncelikle doğum öncesinde çocuğun ebeveynler tarafından bu duruma hazırlanması gerektiğini ifade eden Ergün, “Ebeveynler, çocuğa bir kardeşinin olacağını, aileye yeni katılacak kardeşin gelmesiyle birlikte ev ortamında değişiklikler olabileceğini, anne ve babanın her zamankinden daha yorgun olabileceğini, özellikle ilk zamanlar bebeğin ihtiyaçlarından dolayı belirli bir süre için bebekle daha fazla vakit geçirmek zorunda kalınacaklarını yaşına uygun bir dille anlatmalı ve onları hazırlamalıdırlar. Çocuklara kardeşi ile ilgili sorumluluklar vermek sahiplenme ve koruma duygularının gelişmesini sağlayabilir. Ancak yaşının ve gelişiminin üzerinde bir olgunluk göstermesi beklenmemeli ve çocuk istemiyorsa kardeşi ile ilgili sorumluluk almak zorunda bırakılmamalıdır. Eve sıklıkla gelip giden kişiler önceden uyarılmalı, çocuğa karşı uygun davranış ve tutumlar sergilemeleri sağlanmalıdır. Ebeveynlerle birlikte yakın çevredeki diğer insanların bazı tutumları da kıskançlık duygularını arttırabilmektedir. Büyük çocukta bebeksi davranışlar başlaması durumunda bu davranışlar cezalandırılmamalı ama ekstra ilgi gösterilerek bu davranışlar ödüllendirilmemeli de. Sevginiz ve ilginiz için bebek gibi davranması gerekmediğini anlamasını sağlayabilir ve olgun davranışlar gösterdiği anlarda onu takdir edebilirsiniz. Özel alanlarını paylaşılanlardan ayırarak çocuklar arasındaki anlaşmazlıkları azaltabilir aynı zamanda çocuklar için güvenli bir alan oluşturabilirsiniz. Ebeveynlerin kendi çocuklarını karşılaştırması normaldir ama bunu çocuklarının yanında yapmamalıdırlar. Karşılaştırılmak çocuklardan birini daha değersiz hissettirir. Hele de ailede bir cinsiyet ayrıcalık görüyorsa bu durumu daha da kötüleştirir” diye konuştu.
Çocuklar bir konuda anlaşamadığında, genellikle en iyi strateji konunun dışında kalmak olduğunu belirten Ergün, “Eğer tartışmaya dahil olursanız taraf tutmak durumunda kalırsınız ve bir taraf kendini galip gelmiş hissederken diğer taraf ihanete uğramış hissedebilir. Çoğu zaman hangi çocuğun anlaşmazlığa daha çok katkıda bulunduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Çocuklarınıza birini suçlamaları yerine anlaşmazlığı ortaya çıkmasından ve sonlandırılmasından sorumlu olduklarını söyleyin. Bu şekilde onları birlikte problem çözmeye teşvik edebilirsiniz ve bu onlara gelecekte de işlerine yarayacak bir sosyal beceri kazandırır. Yaş farkı çoksa veya birbirlerine şiddet uygulayabileceklerinden şüpheleniyorsanız onları birlikte olduklarında gözünüz üzerlerinde olmalıdır. Çocukların herhangi bir kötü davranışa müsamaha göstermeyeceğinizi anlamasını sağlayın. Agresif davranışları önlemek, çocuklarınıza verdiğiniz, onların rekabet duygularını arttırabilecek, cezalardan daha iyidir. Çocuklarla ayrı ayrı vakit geçirmek önemlidir. Her çocuk özel olduğunu, önemsendiğini hissetmelidir. Günde on ila on beş dakika bile olsa elektronik alet olmadan birebir onun seçtiği bir aktiviteyi yapmak kardeşlerine karşı olan davranışlarında büyük fark oluşturur. Bazı günler duygu patlamaları öyle yoğunlaşır ki çocuklarınızın birbirlerini sevmediğini düşünebilirsiniz. Ebeveynler etrafta olduğunda çocuklar arasındaki rekabet arttığı için genelde ebeveynler çocuklarının en kötü anlarına şahit olurlar. Büyüdükçe tüm çocukların ilgiye olan ihtiyaçlar azalır, birbirlerine karşı duydukları sevgi ve şefkat rekabetin yerini alır. Kardeş kıskançlığı iyi yönetildiğinde çok nadiren yetişkinliğe kadar sürer. Doğru dengeyi bulmak her zaman kolay değildir. Birbirlerine karşı tepkileri artıyorsa ve kardeşlerden birinin saldırganlaştığını hissediyorsanız ve durumu nasıl idare edeceğini bilmiyorsanız bir çocuk hekimi veya çocuk ruh sağlığı uzmanından yardım alabilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’da Mustafa Er için imza töreni düzenlenecek
YEREL HABERLER Bursaspor’da Mustafa Er için imza töreni düzenlenecek
Bursa'da bir otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da bir otomobil alev alev yandı
Tırın altında kalan tamirci ölümden döndü
YEREL HABERLER Tırın altında kalan tamirci ölümden döndü
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kestel’de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi
YEREL HABERLER Kestel’de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi
Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara yakalandı Bursa'da düğün salonundan çanta çalan küçük kız kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Düğün salonundaki küçük hırsız kameralara ...
DOSTUM 'olta balıkçılığı kampına' ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER DOSTUM 'olta balıkçılığı kampına' ev sahipliği yaptı
1 kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
YEREL HABERLER 1 kutu ipekböceği ile 40 günde 4 bin TL gelir
Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü oldu
YEREL HABERLER Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü ...
Çocuk evlerine BUTTİM'den jest
YEREL HABERLER Çocuk evlerine BUTTİM'den jest
Yıldırım Belediyesinden hastalara yardım eli
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesinden hastalara yardım eli
BTSO ve TETSİAD’dan stratejik ortaklık
YEREL HABERLER BTSO ve TETSİAD’dan stratejik ortaklık
Gürhan Adana'dan 7'nci kitap
YEREL HABERLER Gürhan Adana'dan 7'nci kitap
Başkan Arslan güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Arslan güven tazeledi
Başkan Özkan’dan Babalar Günü için en özel kutlama
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan Babalar Günü için en özel kutlama
Bursalı kadınlar hem eskilere hem hayata renk kattı
YEREL HABERLER Bursalı kadınlar hem eskilere hem hayata renk kattı
Nilüfer Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
YEREL HABERLER Nilüfer Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' seçildi
YEREL HABERLER Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' ...
Gemlik Belediyesi’ne duygulandıran bağış
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’ne duygulandıran bağış
Teksas: “Takımına sahip çık Bursa!”
YEREL HABERLER Teksas: “Takımına sahip çık Bursa!”
(Özel) Fotoğrafları silmek için zorla aldığı telefon başına dert açtı Yargıtay’tan emsal yağma kararı
YEREL HABERLER (Özel) Fotoğrafları silmek için zorla aldığı telefon ...
(Özel) Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ediyor Zeytinyağından kaynatmadan sabun yaptı, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER (Özel) Evinde ürettiği sabunları Almanya'ya ihraç ...
(Özel) Bir asırlık tespihler 25 bin liraya alıcı buluyor
YEREL HABERLER (Özel) Bir asırlık tespihler 25 bin liraya alıcı ...