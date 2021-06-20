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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı kadınlar hem eskilere hem hayata renk kattı

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ahşap boyama atölyesine katılan kadınlar, evlerindeki eski ahşap eşyaları birer sanat eserine dönüştürürken, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve BUSMEK kursiyerlerinden oluşan ritim gurubunun mini konseriyle müziğin keyfini çıkardı.

Bursalı kadınlar hem eskilere hem hayata renk kattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ahşap boyama atölyesine katılan kadınlar, evlerindeki eski ahşap eşyaları birer sanat eserine dönüştürürken, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve BUSMEK kursiyerlerinden oluşan ritim gurubunun mini konseriyle müziğin keyfini çıkardı.
Bu yıl pandemi nedeniyle yüz yüze yapılan kursların büyük bir bölümünün kesintiye uğraması ve kursiyerlerin de eğitimlere düzenli devam edememesi yüzünden yaşanan boşluk, düzenlenen atölye çalışmalarıyla dolduruluyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle geride kalan 15 ayın büyük bir bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kalan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle nefes alıyor. Hayat Boyu Öğrenme Festivali ve kadınlara özel workshoplar ile bu süreçte kadınlara moral olan Büyükşehir Belediyesi bu kez BUSMEK tarafından ‘Eskilere Renk Kat’ sloganıyla düzenlenen ahşap boyama atölyesinde kadınları buluşturuldu. Pandemi nedeniyle katılımın sınırlı olduğu etkinliğe katılan 60 kadın, BUSMEK eğitmenlerinin gözetiminde evlerinden getirdikleri eski ahşap eşyaları adeta birer sanat eserine dönüştü.
Hüdavendigar Kent Parkı içindeki Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi’nde yapılan etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş, AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Etkinliğe katılıp, başarılı bir çalışma sergileyen kursiyerleri tebrik eden Başkan Aktaş, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte eline fırça alıp, ahşap boyama yaptı. Pandeminin toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi kadınları da çok fazla etkilediğini dile getiren Başkan Aktaş, bu süreçte farklı etkinliklerle kadınlara nefes aldırmaya çalıştıklarını vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Hayat Boyu Öğrenme Festivali’ni belki de Türkiye’nin en büyüğü olacak şekilde etkinliğini Ağustos ayında yeniden yapmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Ben bu vesileyle etkinliğimize katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi sürecinde de aşılamanın hızlanması ile birlikte önemli bir mesafe kat ediyoruz. Çok yakında katılımın bol olduğu cıvıl cıvıl etkinliklerde bir araya gelmeyi diliyorum” dedi.
Atölye çalışmasına katılıp, evindeki eski sehpaları modern bir görüme kavuşturan ev hanımı Canan Seta, “Ben dana önce BUSMEK’in ahşap boyama kurslarına katılmıştım ancak pandemi yüzünden 1,5 yıldır hiçbir etkinliğe katılamamıştık. Bugün bizim için güzel bir fırsat oldu. Neredeyse kullanılamaz duruma gelen, atılacak denilen eşyalarım modern bir görünüm kazandı. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Güzellik uzmanı olan ve fırsat buldukça BUSMEK kurslarına katıldığı belirten Yasemin Boz Yalçın ise pandemi nedeniyle morallerin iyice bozulduğu bir dönemde yapılan bu çalışmanın kendileri için iyi bir moral olduğunu vurguladı.
BUSMEK Dekoratif Ahşap Öğretmeni Dilek Erçevik de pandemi nedeniyle kurslardan uzak kalan kadınları bir araya getirmek için düzenlenen atölye çalışmasında, tüm kursiyerlerin başarılı bir performans sergilediğini ve ortaya çok güzel eserlerin çıktığını kaydetti.
Mini konser
Gün boyu devam eden atölye çalışmasında eski eşyalarını birer sanat eserine dönüştürmek içi çaba harcayan kadınlar, etkinliğin sonunda da müziğin keyfini doyasına çıkardı. Büyükşehir Belediye Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ve BUSMEK kursiyerlerinden oluşan ritim grubu mini bir konser verdi. Başkan Aktaş ve protokol üyelerinin de izlediği konserde birbirinden hareketli parçalar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

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