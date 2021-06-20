Yıldırım Belediyesinden hastalara yardım eli

Yıldırım Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz sunduğu sosyal yardımlar devam ediyor.

Engelli ve hasta vatandaşların her zaman yanında olan Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Bu kapsamda ilçe sınırları içinde yaşayan yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara; hasta yatağı, engelli vatandaşlara ise akülü ve tekerlekli sandalye desteğinde bulunarak çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Hastaların ihtiyaç duydukları yardım destekleri vatandaşların evlerine gidilerek teslim ediliyor. Bu hedefle yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımına hastane tipi yatak vererek katkı sağlanmış olunuyor. Verilen uzaktan kumandalı yatakların hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Elektrikli hasta yatağı kumandayla kolaylıkla hastanın rahat edebileceği şekilde evine yerleştiriliyor. Böylece hastanın ve ona bakan kişilerin hayatının kolaylaşması sağlanıyor. Geride kalan son 3 yılda, 77 ihtiyaç sahibine hasta karyolası yardımında bulunan Yıldırım Belediyesi, bu kez de Çınarönü Mahallesi’nde yaşayan Münevver Atak isimli vatandaşa hasta yatağı yardımında bulundu. İlerleyen yaşı sebebiyle yatalak hale gelen ve Yıldırım Belediyesi ekipleri sayesinde koltukta yatmaktan kurtulan Münevver Teyze konforlu bir yatağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ekipler, teslim ettikleri hasta yatağını evde kurarak hazır hale getirirken, Münevver Atak’ın yakınları da Başkan Oktay Yılmaz ve ekibine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, çalışmalarını aksatmayarak vatandaşların derdine derman olmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yatalak durumda olan Münevver teyzemizin yakınları Belediyemizin Çağrı Merkezi’nden bizlere ulaştı. Maddi güçlerinin olmadığını, Münevver Teyzemizin bir hasta yatağına ihtiyaç duyduğunu belirtmişler. Daha sonrasında yaşadığı sıkıntılardan benim de haberim oldu. Biz de hastalığında rahat ettirebilmek adına kendisine hasta karyolası hediye ettik. Hastaların sıkıntılarını giderme konusunda gayret gösteriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gücümüzün yettiğince hastalarımıza ve yakınlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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