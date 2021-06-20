DOSTUM 'olta balıkçılığı kampına' ev sahipliği yaptı

Av sezonunun açılmasıyla birlikte İnegöl Belediyesi ile İNOBDER iş birliği içerisinde düzenlenen DOSTUM tesislerindeki kamp etkinliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret ederek, ''Rastgele'' dileğinde bulundu.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliği ile İnegöl Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (İNOBDER) tarafından düzenlenen av sezonun açılış kampı dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Kamp alanını ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, kampçılarla bir süre sohbet ettikten sonra Yenice Göletinde olta ile balık tuttu. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Doğa Sporları Merkezimizdeyiz. Yenice göletimizde Amatör Sportif Balıkçılık Derneğimizle birlikteyiz. İNOBDER Derneği ile yaptığımız hafta sonu etkinliğinde dernek üyeleri burada kamp kurdular. Biliyorsunuz Doğa Sporları Merkezimizin farklı branşları var. Bu branşların içerisinden bir tanesi de oltacılık. Onlarda balıkçılık ve oltacılığı profesyonel manada yapan doğaseverler. Burada özellikle geçmişte gölete bırakılmış olan balıkları tutarak yeniden göle bırakıyorlar. Yani bu balık tutma hevesini ve keyfini yaşayıp deneyimlemiş oluyorlar’’ dedi.

Açıklamasının devamında birçok branşın bulunduğu alan olan DOSTUM tesislerine herkesi davet eden Başkan Alper Taban, ‘’Bu vesileyle de oltacılıkta heyecanı ve merakı olan herkesi İnegöl DOSTUM merkezimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tabi bugün İNOBDER’in aracılığıyla bu etkinliği yapmış olduk. İnşallah bu bölge zaman içerisinde cazibesini arttıracak. Bunun bilinçli yapılmasını arzu ediyoruz. 16 Haziran itibariyle av sezonu açılmış oldu. Göletlerde tutulan balıklar sınırlı miktarda olduğu için burada çocuklarımıza, yeni ve genç nesile bu sevgiyi ve heyecanı aktarabilmek için yapılıyor. Tutan içinde ayrıca büyük bir keyif ve nitelikli vakit geçirme dönemi olmuş oluyor. Malumunuz kısıtlamalar devam ediyor lakin kampçılıkla ilgili izinler alınarak bu süreç işletilebiliyor. Başta dernek başkanımız Engin Aktay’a, beraberinde tüm hazır bulunan ve desek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sporun inşallah genç nesillere doğru ve nitelikli bir şekilde aktarılmasını diliyorum’’ diye konuştu.

İnegöl Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (İNOBDER) üyeleri iki günlük kamp esnasında göletin çevresindeki çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdular. (İNOBDER) Başkanı Engin Aktay ve dernek üyeleri ise kamp sürecinde kendilerine verdikleri desteklerden dolayı İnegöl Belediye Başkan Alper Taban’a teşekkür etti.

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