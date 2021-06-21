Sporla iç içe tatil başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 28 Haziran3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hâle getirilmesi maksadıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 3 ve 4 haftalık dönemler halinde hafta içi ve hafta sonu şeklinde plânlandı. Yaz Spor Okullarında 416 yaş aralığındaki çocuklara, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, tekvando, jimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta eğitimler verilecek. Yaz Spor Okulları, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları ile çocukların sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefleniyor. Milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, çocukların yaz spor okulları programlarına katılımını sağlayarak, spor yaşamlarının temelini oluşturmada önemli bir adım atmalarını sağlamak için düzenlenen yaz okulları ile ilgili detaylı bilgi https://www.bursabbspor.com/content/1624032260sporokullaribasliyor adresinden alınabilecek.

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