Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü. Rögarlar tıkandı, asfalt ve parke taşlı yollar zarar gördü.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle göle dönen Ankara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, su birikintileri sürücülerin zor ânlar yaşattı. Ekipler, yağış sebebiyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Şiddetli yağışta Yıldırım Yediselviler Mahallesinde rögarın tıkanmasıyla ara sokaklar dereye döndü. Düşük kotta bulunan bazı evleri ise su bastı. BUSKİ ekipleri tıkanan rögarları açmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.