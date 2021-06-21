Okul öncesi eğitimi kursu sergiyle son buldu

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İnegöl Belediyesi’nin İNESMEK bünyesinde hayata geçirdiği Okul Öncesi Eğitim Programı sona erdi. 162 saat süren kursu tamamlayan 15 kursiyerin eğitim süresince yaptığı çalışmalar sergilendi.

İnegöl Belediyesi, İNESMEK (İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) ile hayat boyu öğrenme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar İNESMEK bünyesinde düzenlenen kurslar ile yeni mesleki kazanımlar elde ederken, aynı zamanda yeni hobi ve uğraşlar da ediniyor.

Bu kapsamda İNESMEK tarafından düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Kursu kısa süre önce tamamlandı. 15 Mart11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kurs 162 saat sürerken, kurs sonucunda 15 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Okul Öncesi Eğitim Programı kurs programına katılan kursiyerler; Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği’ne uygun eğitildi. Kursun sona ermesinin ardından, kurs süresince kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmalar Beşinci Mevsim Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergiyle izlenime sunuldu.

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