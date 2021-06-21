Başkan Dündar muhtarlar ile buluştu Dündar: “Muhtarlarımız bizim elimiz, ayağımız”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programa katılarak, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in de iştirâk ettiği toplantıda ilçedeki muhtarlar ile istişârede bulunan Başkan Dündar, muhtarlar ile sohbet ederek, mahallelerdeki sıkıntı ve talepleri dinledi. “Muhtarlar, bizim mahallelerdeki elimiz, ayağımız” diyen Başkan Dündar, “Muhtarlarımız, mahallelerdeki sıkıntıları ânında bize iletiyorlar. Bizler de talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Kapımız, vatandaşımıza ve muhtarlarımıza her zaman açık” ifadelerini kullandı.

“Aşılamada en başarılı ülkelerden biriyiz”

Pandemiden dolayı uzun süredir toplantılar düzenleyemediklerini ve muhtarlar ile bir araya gelemediklerini belirten Başkan Dündar, “Muhtarlarımızla buluşmayı özlemişiz. Şu ânda salgınla mücadele noktasında her şey olumlu gidiyor. Ancak unutmayalım ki salgın bitmiş değil. Aşılamada en başarılı ülkelerden bir tanesiyiz. İnşallah, aşılama bittiğinde bu süreç sona erecek ve normal hayatımıza döneceğiz. Biz yerel yöneticiler ve muhtarlarımız, şehrimizde toplumu temsil eden kişileriz. Bizlere önemli görevler düşüyor. Bu görevleri hep birlikte yerine getireceğiz. Birbirimizin eksikliklerini tamamlayacağız. Özellikle temizlik konusunda çok hassas olmamız gerekiyor. Şehrimiz ne kadar temiz ise bizler de o kadar sağlıklıyız” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada, Türkiye’de birçok il ve ilçeye gittiğini, ancak hiçbir yerde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar gibi muhtarlar ile bu kadar güzel bir âhenk içerisinde çalışma yürüten başka bir belediye başkanı görmediğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Hem kendim hem de muhtarlarımız adına Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın yaptıklarının farkındayız, bundan sonra da yapacakları şehrimiz, ilçemiz ve muhtarlarımız için muhtarlarımız için çok önemli” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise yaptığı konuşmada Osmangazi’nin Bursa’nın kalbi olduğuna dikkat çekerek, “Hepimizin ortak noktası Osmangazi’ye hizmet etmek. Bu şehrin daha güzel olması, vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşayabilmesi için hepimiz gayret sarf ediyoruz. 3 dönemdir başarıyla Osmangazi’de belediye başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Başkanımızı yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Karabalçık Mahalle Muhtarı Ayhan Akın’a sürpriz doğum günü kutlaması yapılarak pasta kesildi.

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