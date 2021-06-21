“Yıldırım’da “Beyt-i Makdis Akademisi” başlıyor

Yıldırım Belediyesi’nin bölgeye ilgili gençler için hayata geçirdiği “Beyti Makdis Akademisi başlıyor.

Başkan Oktay Yılmaz, “İlk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Kudüs’ü insanlarımıza anlatmak için Yıldırım Beyti Makdis Akademisi’ni hayata geçiriyoruz. Bu eğitim ile gençlerimiz ilk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Mescidi Aksa’yı ve bu bölgede yaşananları yakından öğrenme imkânı bulacak” dedi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak olan eğitim 14 Temmuz’da başlayıp 8 Eylül’e kadar sürecek. 5 hafta 10 oturumdan oluşan eğitime, pandemi kuralları çerçevesinde salon kapasitesinin yüzde 50’si kadar öğrenci alınacak. Yazar Taha Kılınç’ın konuşacağı Yıldırım Beyti Makdis Akademisi’nde, “Coğrafya ve Mekânlar”, “Şehir Olarak Kudüs”, “Osmanlı’nın Dağılışı, Ortadoğu ve Filistin”, “Modern Dönemde YahudiArap Mücadelesi”, “Arapİsrail Savaşları”, “Şahsiyetler”, “Kudüs’ün Kaderini Değiştiren 4 Suikast”, “İslâm ve Batı Dünyasının Kudüs Politikaları”, “Filistin’de ve Kudüs’te Güncel Durum”, “Görev ve Sorumluluklarımız” konu başlıkları üzerinden eğitim verilecek.

10 oturumluk eğitim programının ardından katılımcıların eğitimle ilgili sınava tabi tutulacağını ve aralarından seçilen 3 gencinde Kudüs’e gönderileceğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Kudüs’ü insanlarımıza anlatmak için Yıldırım Beyti Makdis Akademisi’ni hayata geçiriyoruz. Bu eğitim ile gençlerimiz ilk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Mescidi Aksa’yı ve bu bölgede yaşananları yakından öğrenme imkanı bulacak. Eğitim sonunda da sınavda başarılı olan 3 gencimizi ilk kıblemize uğurlayacağız. Eğitim programının siz hemşehrilerim için istifadeli olmasını diliyor ve sizleri yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

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