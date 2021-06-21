Ağabeyinin çalışanını döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Bursa'da, ağabeyinin çay ocağında çalışan Erdal Akkuş'u döverek, öldüren Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `olası kastla adam öldürmek´ suçundan tutuklandı. Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-06-21 17:21:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.