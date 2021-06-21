Bursa'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

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Bursa'da hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşımı ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin sınav belgelerini göstererek ulaşımı ücretsiz sağlayacağını duyurdu.

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