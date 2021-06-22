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(Özel) 5 Temmuz'dan sonra Türkiye ve Bursa'ya Arap turist akını olacak Uçaklar döviz için havalanacak TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu: “Arap ülkelerinden uçaklar 5 Temmuzdan sonra tam kapasiteyle kalkacak”

İHA

(Özel) 5 Temmuz'dan sonra Türkiye ve Bursa'ya Arap turist akını olacak Uçaklar döviz için havalanacak TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu: “Arap ülkelerinden uçaklar 5 Temmuzdan sonra tam kapasiteyle kalkacak”

Bursa’nın Arap coğrafyasının başkenti olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, 5 Temmuzdan sonra Arap ülkelerinden gelecek uçakların dolu olduğunu söyledi.
Dünya üzerinde aşılama çalışmalarının artmasıyla birlikte turizm hareketliliğinin de başladığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, “İnsanlar uzun süredir evlerinde veya şehirlerinde kalmaktan dolayı bunaldı. Rehabilite olma açısından insanlar tatil yapmayı hedefliyor. Bu da hareketliliğin başlamasına vesile olacak. Avrupa Birliği ülkeleri kendi sınırları içerisinde daha çok turistik hareketliliğin olmasını önemsiyor. Bu doğrultuda vatandaşlarını yönlendirdiklerini görüyoruz. Çünkü ekonomik olarak ülkeler ciddi bir şekilde bütçe açığı vermeye başladı. Bundan dolayı da Avrupa Birliği harcamaların kendi sınırları içerisinde kalmasına dikkat ediyor” dedi.
“Türkiye’de yabancı turistler ucuza kaliteli hizmet bulabiliyor”
Türkiye olarak Rusya, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Arap ülkeleriyle daha çok ağırlıklı olarak ilişkiler içerisinde bulunduklarını belirten Saraçoğlu, “Bundan sonraki süreçte de Rusya ile olan ilişkilerimizde herhangi bir siyasî tartışma ve sıkıntı olmazsa Rusların ağırlıklı olarak Türkiye’yi ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Ukrayna ile ciddi ilişkilerimiz var. Biz TÜRSAB olarak Ukrayna pazarına yeni bir pazar olarak bakıyoruz. Oradan daha çok turist gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Almanya’dan Türkiye’yi tercih eden hem bizim hem de onların vatandaşları var. Özellikle güneyde ve Ege sahilinde yıllardan beri kullandıkları mülkiyet hakları var. Bununla birlikte her şey dahil sistemde Türkiye çok büyük bir markadır. Özellikle de para biriminden dolayı kaliteli hizmeti ucuza alabiliyorlar” diye konuştu.
“Arap ülkelerinden kalkacak olan uçaklarda yer yok”
Bursa’yı yeni turizm trendlerine de hazırladıklarını belirten Saraçoğlu, “Bursa, Arap coğrafyasının başkenti diyebiliriz. Yavaş yavaş hareketlenmelerin başladığını görüyoruz. Arap ülkelerinden Kuveyt ve Katar’dan gelen ziyaretçilerimiz var. Spor faaliyetleri için gelen ve gelecek olan ekipler var. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu imkânlardan faydalanıyorlar. Arap turizminin okullardan kapandıktan sonra daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Baktığımızda 5 Temmuzdan sonra uçak seferlerinin dolu olduğunu görüyorum. Bu da 2 yıldır yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle verdiğimiz açığın kapanacağına işaret ediyor. Turizmciler ve oteller olarak her şeyiyle hazırız” şeklinde konuştu.
"Salgın kurallarında yabancı turistlere örnek olmalıyız"
Korona virüs tedbirlerine Türk halkının bu dönemde daha da dikkat etmesi gerektiğini belirten Saraçoğlu, “Gelen turistler, bizler ne kadar kurallara uyuyorsak, onlar da uymak zorunda kalacaktır. En kısa zamanda bu virüs kısıtlamaların bitmesini umuyoruz. Restoranların ve buna benzer yerlerin saat kısıtlamasının 21.00’dan daha ileriye alınması gerekiyor. Çünkü gelen turistlerin daha iyi hizmet alması için bu çok mühim. Vatandaşımız kadar esnafımızın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi lâzım. Eğer bizler kurallara uyar ve onların da uymasını sağlarsak, önümüzdeki dönemde bu korona virüs salgınından tamamen kurtuluruz. Turizmle salgın arttı gibi haberlerle karşılaşmamak için bizlerin öncelikle kurallara uyması gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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