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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, her maça farklı forma reklamıyla çıkacak

DHA

Bursaspor, her maça farklı forma reklamıyla çıkacak


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR, yeni sezonda her maçına farklı bir forma reklamı ile çıkacak.
Bursaspor Kulübü´nde göreve gelmelerinin ardından, çeşitli ekonomik hamleler ile kulübün mali sorununu gidermeyi amaçlayan yönetim, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2021-22 sezonunda formaların reklam alanları (göğüs, sırt, kol ve şort) oynanacak her maçta ayrı ayrı satışa sunulacak. Normal sezonu 36 hafta sürecek olan TFF 1´inci Lig forma reklam alan fiyatlar ise şu şekilde:
Forma göğüs: 250 bin TL (1 adet 1 maç)
Forma sırt: 150 bin TL (1 adet 1 maç)
Forma kol: 75 bin TL (1 adet 1 maç)
Şort: 35 bin TL (1 adet 1 maç)
Kulüpten yapılan açıklamada ise "Bu planlamayla Bursasporumuza reklam desteğinin verilmesinin kolaylaştırılması ve kulübümüzün yıllık forma reklam gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan yeni sezonda Bursastore mağazalarında satışa sunulacak formaların sezonluk reklam alanlarının (göğüs, sırt, kol ve şort) bedelleri de şu şekilde belirlendi:
Forma göğüs: 800 bin TL
Forma sırt:  550 bin TL
Forma kol: 350 bin TL
Şort: 250 bin TL
Tozluk 250 bin TLDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-22 09:55:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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