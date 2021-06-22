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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de caz dolu günler başladı

İHA

Nilüfer’de caz dolu günler başladı

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Caz Tatili ile sanatseverleri doğada müzikle buluşturuyor. 6. Nilüfer Caz Tatili’nin ilk konserini Sonic Boom verdi. Balat Atatürk Ormanı’ndaki konseri izleyenler doğanın eşsiz güzelliği altında doyasıya caz keyfi yaşadı.
Nilüfer Belediyesi, 2016 yılından bu yana düzenlediği Caz Tatili ile bu yıl da sanatseverleri cazın ustaları ile bir araya getiriyor. “Müzik hasadı” temasıyla düzenlenen Caz Tatili konserlerinin tümü açık havada gerçekleşiyor.
Dopdolu programıyla, pandemi döneminde müziğe, konserlere hasret kalan sanatseverleri cazın sevilen isimleri ile buluşturan 6. Nilüfer Caz Tatili, Sonic Boom konseri ile başladı.
Balat Atatürk Ormanı’nda pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen açılış konserine sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konsere katılarak sanatseverlerle birlikte açık havada müzik keyfi yaşadı.
Konser öncesinde açılış konuşması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, uzun aradan sonra böyle bir etkinlikte halkın karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Erdem, pandemi ile mücadelede yeni bir döneme geçilmesiyle, yüz yüze konserlere hasret kalan sanatseverleri ve pandemi nedeniyle konserler veremeyen sanatçıları biraraya getirmekten de mutlu olduklarını ifade etti. “Bugün burada buluşabildiysek, bunu sağlık emekçilerine borçluyuz. Ben bütün sağlık emekçilerine teşekkür ederek festivalimizi başlatmak istiyorum” diyerek sağlık emekçilerini unutmayan Başkan Erdem, Nilüfer Caz Tatili’nin Dünya Müzik Günü’nde başlıyor olmasının da ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayarak, herkese müzikle dolu keyifli anlar diledi.
Sonic Boom coşturdu
6. Nilüfer Caz Tatili’nde sahne alan ilk grup olan Sonic Boom, konserde, bestelerin yanı sıra r&b, hiphop ve elektronik müzik hitlerini de özgün tarzıyla yeniden yorumlayarak çaldı. Vokalde müzikseverlerin yakından tanıdığı Elif Çağlar’ın yer aldığı Sonic Boom grubunda tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem yer aldı. Grup, muhteşem atmosferde verdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyenler zaman zaman alanda dans ederek günün tadını çıkardı. Konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de dans edenlere eşlik ederek keyifli anlarına ortak oldu.
Caz Tatili dolu dolu
Nilüfer Caz Tatili’nde Sonic Boom konseri öncesinde Nilüfer Belediyesi Sebze Orkestrası da mini bir konser verdi. Enstrümanları sebzelerden oluşan orkestra büyük ilgi gördü.
Nilüfer Caz Tatili’nin ilk gününde çok sayıda etkinlik de vardı. Caz Tatili boyunca devam edecek sokak konserleri büyük ilgi gördü. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Midas Quartet, Balat Atatürk Ormanı’nda, Gökhan ve Enis ikilisi de önce Gençlik Parkı’nda ardından da Gezi Parkı’nda sürpriz konserler vererek çevrede bulunanların gününü renklendirdi.
6.Nilüfer Caz Tatili kapsamında Balat Atatürk Ormanı’nda özel bir sergi de açıldı. İnteraktif bir sergi olan Bahçe’de Diyalog sergisi, sergiyi gezenlere farklı bir deneyim yaşatıyor.
5 Temmuz’da Cenk Erdoğan Trio konseri ile sona erecek olan 6. Nilüfer Caz Tatili’nde 22 Haziran’da Ceylan Ertem, 23 Haziran’da Alp Ersönmez, 24 Haziran’da Çağrı Sertel, 26 Haziran Can Kazaz, 28 Haziran Halil İbrahim Işık Band, 29 Haziran’da Aydın Esen, 30 Haziran’da Jef Giansily Quintet, 1 Temmuz’da Okay temiz, 3 Temmuz’da Barabar, 5 Temmuz’da da Cenk ErdoğanTrio konser verecek. 6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında ayrıca çeşitli etkinlik söyleşi ve atölyeler de devam ediyor.

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