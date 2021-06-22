Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı

İHA

Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen meslek grupları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü personeli de mobil aşı uygulaması ile covid 19 aşılarını oldu.
SGK’ya kayıtlı çalışanların da aşılama programına alınmasıyla iş yerinde aşılama uygulamasına BUSKİ de katıldı. Daha önce bine yakın Burulaş şoförünün sahada aşılanmasının ardından bu kez BUSKİ personeli mobil aşılama uygulamasından yararlandı. Sabah saatlerinde BUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne gelen Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşılama ekibi, hazırlanan 6 odada aşılama çalışmalarına başladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış da BUSKİ personelinin yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Aşılarını olan personel, tedbir maksatlı 1015 dakika bahçede bekledikten sonra yeniden görevlerinin başına döndü.
“Zaman kaybının önüne geçtik”
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, personelin hızlı bağışıklık kazanması, zaman kaybı ve hastanelerdeki yığılmanın önlenmesi maksadıyla mobil aşılama uygulamasından yararlandıklarını söyledi. BUSKİ bünyesinde yaklaşık 2600 personel bulunduğunu dile getiren Gülenç, “Yaptığımız değerlendirdiğimizde personelimizin yarısının aşılarını olduğunu gördük. Kalan kısmının da bir an önce aşılanması için mobil aşı uygulamasından yararlanmak istedik. Bize sağladıkları bu imkan nedeniyle Sağlık Müdürlüğü’müze ve Bursa Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu aşılama faaliyetleri neticesinde de çalışanlarımızın, ülkemizin ve tüm insanlığın bu salgının pençesinden bir ân evvel kurtulmasını ümit ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji
YEREL HABERLER Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji
Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı Ihlamurun toptan kilosu 250 lira
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat ...
Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, o anlar kameraya ...
Yaz gebelerine tavsiyeler
YEREL HABERLER Yaz gebelerine tavsiyeler
Nilüfer’de caz dolu günler başladı
YEREL HABERLER Nilüfer’de caz dolu günler başladı
Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarpan otomobil parçalandı, sürücünün ...
Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçi bakın ne yaptı
YEREL HABERLER Kendisinden habersiz tarlasına ayçiçeği ekilen çiftçi ...
Sağlık ordusunun yeni neferleri BUÜ’den mezun oldu
YEREL HABERLER Sağlık ordusunun yeni neferleri BUÜ’den mezun oldu
Balıkpazarı yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Balıkpazarı yolları yenileniyor
“Bosna Hersek NATO üyeliğinde son virajda” Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç BTSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER “Bosna Hersek NATO üyeliğinde son virajda” Bosna ...
İzinsiz ekim yapan kişiyi tarlasına diktiği tabelayla arıyor
YEREL HABERLER İzinsiz ekim yapan kişiyi tarlasına diktiği tabelayla ...
Yer altına can suyu projesi
YEREL HABERLER Yer altına can suyu projesi
Bursaspor, her maça farklı forma reklamıyla çıkacak
YEREL HABERLER Bursaspor, her maça farklı forma reklamıyla çıkacak
(Özel) Yargıtay'dan usta çırak kararı Çırağa ‘şerefsiz’ diyen usta, tazminattan oldu Çırağına kötü davranan usta şimdi yandı
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan usta çırak kararı Çırağa ...
Kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Kamyonetin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri ...
Bursa barajlarından sevindiren haber Barajlarda 2021 yılı bereketi
YEREL HABERLER Bursa barajlarından sevindiren haber Barajlarda 2021 ...
(Özel) 5 Temmuz'dan sonra Türkiye ve Bursa'ya Arap turist akını olacak Uçaklar döviz için havalanacak TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu: “Arap ülkelerinden uçaklar 5 Temmuzdan sonra tam kapasiteyle kalkacak”
YEREL HABERLER (Özel) 5 Temmuz'dan sonra Türkiye ve Bursa'ya Arap ...
Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda ...
Bursaspor Kulübü, her maç için farklı forma reklamları alacak
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, her maç için farklı forma ...
Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu, baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından ...
Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye 53 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada açık eğlence merkezine baskın: 17 kişiye ...
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza
YEREL HABERLER Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin ...
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği: 3 kişi ...
Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi Korkutan yangında mahalleli sokağa döküldü
YEREL HABERLER Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi ...