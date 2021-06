Bursa-Bosna arasındaki muhabbet pekişiyor

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa ile Fatih Sultan Mehmed’in 1463’te fethettiği Bosna Hersek arasındaki köklü bağların gelecek nesillere aktarılması ve dönemin edebi eserlerinin günümüze taşınması maksadıyla Bosnalı alimlerin eserlerinden hazırlanan ‘Osmanlı Dönemi Bosna Edebî Eserleri Sergisi’ izlenime açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili ve TürkiyeBosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile birlikte Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, Saraybosna Tarih Arşivi Müdürü Haris Zaimovic, Bosna Hersek Devlet Arşivi Müdür Yardımcısı Fuad Ohranovic ve Arşiv Uzmanı Elma Dervisbegovic’i Tarihî belediye binasında ağırladı. Pandemi sebebiyle son bir buçuk senedir Balkanlar’a ve kardeş şehirlere verimli gidiş gelişlerin olmadığını söyleyen Başkan Aktaş, ekonomik ilişkilerin yanında kültürel ilişkilerin de bu süreçten etkilendiğini belirtti. Sarajevo ile Bursa’nın kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, Bursa ile Bosna arasında yüzyıllara dayanan köklü bir ilişki olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın Sarajevo’dan, Üsküp’ten, Priştine’den ayrı düşünülemeyeceğini, Bosna’nın efsane lideri Aliya İzzetbegoviç’in de Bursa ve Türkiye’nin her yerinde sevilen bir isim olduğunu hatırlattı.

Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic ise 19961998 yılları arasında TOFAŞ Basketbol takımında oynadığını, Bursa’nın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bosna ile Bursa arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını ve sürdüğünü söyleyen Avdic, ilişkilerin son savaşın ardından daha yoğunlaştığını ve gelecekte de aynı düzeyde devam edeceğini ifade etti. Avdic, Bursalıları her zaman kendi evleri olan Sarajevo’ya beklediklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş ile Bakan Samir Avdic tarafından Saraybosna Tarih Arşivi ve Bursa Araştırmaları Merkezi arasındaki tarihî arşiv çalışmalarında karşılıklı iş birliği kurulması, iki şehir arasında tarihî ve kültürel bağların güçlendirilmesi için çalışmaların yapılması, kültürel, sosyal, sanatsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, Saraybosna ve Bursa’nın tarihî ve kültürel zenginliklerinin duyurulması için faaliyetler yapılması maksadıyla iyi niyet anlaşması imzalandı.

Sergi ziyarete açıldı

Başkan Alinur Aktaş ile beraberindekiler, daha sonra Tayyare Kültür Merkezi’ndeki ‘Osmanlı Dönemi Bosna Edebi Eserleri Sergisi’ni ziyaret etti. Toplam 14 eserin yer aldığı sergide, Osmanlı devrinde Bosna Hersek’te yetişmiş alim ve sanatçıların birbirinden değerli edebi eserleri Bursalıların izlenimine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balkan coğrafyasının her karışının Bursa için ayrı değere sahip olduğunu ifade etti. Göçmen vatandaşların hem çok çile çektiğini hem de iki coğrafyayı yaşama imkanı bulduğunu anlatan Başkan Aktaş, Bursa’nın Balkanlarla çok güçlü bağı olduğunu söyledi. Bosna’nın ve tüm şehirlerinin Bursa için değerli anlam taşıdığını belirten Başkan Aktaş, Bosna’ya Bilge Kral Aliya’nın emaneti olarak gördüklerini ve çok sevdiklerini dile getirdi. Ortada çok ciddi ortak kültür ve tarih olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Osmanlı Devleti, Bosna Hersek'te 14631918 yılları arasında hüküm sürdü ve bu dönemde birçok sanatçı, zanaatkâr, edebiyatçı ve âlim yetişti. Bosna Hersek'ten göç eden Boşnaklar da Bursa'ya da çokça yerleşmiş ve bu zanaati ve ustalığı da beraberinde taşımıştır. Bursa'nın sanayisine ve ekonomisine güç veren Balkan kökenli aileler var. Her vatandaşımızın Bosna Hersek’i görmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gidiş ve gelişler oradaki kardeşlerimize güç verecektir. Bursa, Osmanlı’nın kurucu şehri ve ilk başkentidir. Dolaysıyla Bursa'da bu eserlerin sergilenmesini anlamlı buluyorum. 14 eserin yer aldığı serginin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Saraybosna Kanton Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic, Bursa’da çok güzel seneler geçirdiğini, kendisi için ayrı yeri olan Bursa’da değerli bir sergiyi açmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Serginin hazırlanmasında emeği geçen Bosnalı yetkililere teşekkür eden Avdic, Bursa ile Bosna arasındaki dostluğun artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bursa’da Bosna dendiğinde bambaşka duygular hissedildiğini, aynı şekilde Bosna’da da Bursa dendiğinde derin duygular hissedildiğini ifade etti. Kendilerine her zaman gönül kapılarını açan Türk halkına teşekkür eden Alagiç, serginin de iki şehrin kardeşliğinin devamına katkı sunacağını söyledi.

Bursa Milletvekili ve TürkiyeBosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Bursa ile Bosna arasındaki muhabbetin kelimelerle izah edilemeyeceğini anlattı. Balkanların her karışının güzel olduğunu ancak Bosna’nın ayrı bir güzel olduğunu dile getiren Refik Özen, sergide yer alan belgelerin gönül bağının kağıda dökülmüş hali olduğunu söyleyerek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rumeli’ye ayrı bir önem verdiğine dikkat çeken Özen, 1918’de fiziksel muhabbetin terk edilmesine rağmen gönüllerin hep Bosna’da, Balkanlar’da kaldığını hatırlattı.

Sergi, kurdele kesimiyle ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.