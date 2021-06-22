Bursaspor Kulübü: “Mâlî tabloların doğruluğu incelenecek”

Bursaspor Kulübü, resmî internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibariyle devir bilançosu ve diğer mâlî tabloların doğruluğu incelenecektir" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kanunen denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dolayısıyla öncelikle derneğimizin denetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere ve kulübümüzce oluşturulan kurul ile genel kurulda önerge ile seçilmiş olan kurullar kendilerine sunulacak bağımsız denetim raporu sonrasında ortak çalışma yapacaklardır. Spor kulüplerinde denetim, hesap uzmanı ve spor hukuku konusunda uzman lisanslı firmaların ehil kişilerince yapılmalıdır. Maddi gerçekliğe ancak bu şekilde ulaşılabilir. Son 10 yıla ilişkin bir inceleme yapılacağı göz önüne alındığında oldukça zaman ve emek harcanacak bir durum söz konusudur.”

“Tarafımıza hukuk ve finans yönünden raporlama yapacaktır”

Açıklama şöyle devam etti: “Belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibariyle devir bilançosu ve diğer malî tabloların doğruluğu incelenecektir. Buna ek olarak seçilecek bağımsız denetim kuruluşu geriye dönük olarak her türlü incelemelerini gerçekleştirerek tarafımıza hukuk ve finans yönünden raporlama yapacaktır. Bu süreç tamamlandığında rapor yasal mevzuat dâhilinde kamuoyu ile paylaşılacak ve oluşturulan kurullarda, bu konuda değerlendirme yaparak takibini yapacaktır. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılacak kapsamlı denetim işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan denetim sonuçları ve raporu ile ilgili olarak, oluşturulan kurullar ve Bursa kamuoyundan talebimiz süreci sabırla takip etmeleridir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.