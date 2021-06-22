Murat Sancak 2 milyon TL alacağını bağışladı

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın 2 milyon TL alacağından vazgeçtiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancar’ı ziyaret etti. Adanur, Sancak’ın 2 milyon TL alacağını bağışladığını açıkladı. Emin Adanur’un açıklaması şu şekilde: “Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı ziyaret ettik. Bursaspor'un tüm camialarla birlikte hareket edeceğinden ve Süper Lig hedefimizden bahsettik. Başkan Sancak, alacakları olan 2 milyon TL'yi bağış yaptı. Bu büyüklüğünden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada bağış Adana Demirspor'dan değil, Murat Sancak başkanımızın şahsındandır, tekrar kendisine teşekkür ediyorum.”

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