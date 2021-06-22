Otomobiliyle yolun ortasındaki köpeğin üzerinden geçti



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA´nın Gemlik ilçesinde otomobilin, yolun ortasında yatarken üzerinden otomobil geçen köpek yaralandı.Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücünün önce yavaşladığı ardından da köpeğin üzerinden geçtiği görüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gemlik Zeytin Hali yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun ortasında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Sürücü, olay yerinden uzaklaştı, o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün köpeği görünce önce yavaşladığı, ardından da üzerinden geçtiği görüldü.

Ağır yaralanan köpeği görenler, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Köpek, tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı´na götürüldü.

Bu arada, Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, köpeğe çarpan sürücünün bulunması için emniyete gidip konuyla ilgili şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-06-22 14:56:16



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