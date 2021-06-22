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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Er, Bursaspor’la 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı

İHA

Mustafa Er, Bursaspor’la 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan imza töreninde 41 yaşındaki teknik adam, “Sonuna kadar buradayız. Güzel günler gelecek” dedi.
Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ve ekibi için imza töreni düzenlendi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen törene Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ve yönetim lideri Emin Adanur da yer aldı. Adanur yaptığı açıklamada, “Hocamızın yaptıkları ortada. Vefa ve emek ortada. Bursaspor’un da kendisine karşı vefasını gösteriyoruz. Herkesin istediğini yapıyoruz. Bu sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diliyorum.”
“Mevcut kadroyu korumak istiyoruz”
3 yıllık sözleşmeye imza atan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise, “Söz verdim ve onun için buradayım. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bize duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim. Bu güveni boşa çıkarmak istemiyoruz. Lig bitince söz vermiştim. Kongre bitmeden kimseyle görüşmeyeceğim dedim. Bundan sonra çalışma zamanı. Şartlar ne olursa olsun biz burada kalıp bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Geçen sene oyuncularıma da teşekkür etmek istiyorum. Hepsi sıkıntılı bir süreç yaşadı. Teknik heyetimiz ve personelimiz de öyle. Ama sıcak bir ortam vardı ve başarılı olmaya çalıştık. Mevcut kadroyu koruyarak yola devam etmek istiyoruz. Şartsız her ortamda en iyisi yapacağımızın sözünü veriyorum. Güzel günlere hep beraber geleceğiz.”
“Ciddi anlamda teklif yok”
Mustafa Er şöyle devam etti: “İç transferde görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Futbolcularımız da bunu istiyor. Ufak tefek pürüzler var. Bunların da giderileceğini düşünüyorum. Bu hafta veya önümüzdeki hafta kesinleşir. Biz mevcut kadronun hepsinin kalmasını istiyoruz. Birçok teklif yazılıyor çiziliyor. Ancak bizim ilk etapta tüm ekibi koruyarak yola devam etmek istiyoruz. Ama ekstra bir teklif gelir ona göre değerlendirilir. Şu anda ciddi anlamda teklif geldiğini de söyleyemem.
“78 transfer yapmayı düşünüyoruz"
“Vakıfköy’den yeni isimler de görebiliriz” diyen Mustafa Er, şunları söyledi: “Transfer tahtasının süresi çok önemli. 78 transfer yapmayı planlıyoruz. Biz lig bittiğinden beri ekibimle sürekli çalışıyoruz. Transfer listemizdeki 1213 oyuncumuz şu anda transfer yaptı. Önümüzde bir tahta sıkıntısı var. Biz transfer listemizi devamlı güncelliyoruz. Eğer transfer tahtası olmasaydı transferin yüzde 70’ini bitirmiştik. Süreç çok önemli. Shehu’dan gelen bir bilgi yok. Kendisi bu sene Şampiyonlar Ligi oynayacak. Onun birinci önceliği kendi kulübü. Taraftarımızın istediklerini de biliyoruz. Onlar da bu sene umarım yanımızda olurlar. Pandemi süreci de sona eriyor. Onlar bizim için çok güçlü bir itici güç.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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