İzmir Yolu ve Ata Bulvarı’nda trafik düzenlemesi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dâiresi Başkanlığı tarafından İzmir Yolu ve Ata Bulvarı üzerinde 2230 Haziran tarihleri arasında 00.0005.00 saatleri arasında yön bilgi levhaları kazı, betonlama ve vinçle yerine koyma işlemleri gerçekleştirilecek. Ata Bulvarı’ndan geliş Flament Kavşağı yaklaşımı, İzmir yolu geyiş istikameti Niltim çıkışı ve İzmir Yolu gidiş istikameti Egemenlik girişinde yapılacak çalışmalarda sürücülerin hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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