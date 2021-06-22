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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı personeller ödüllendiriliyor

İHA

Başarılı personeller ödüllendiriliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan, özverili çalışmaları ile kuruma artı değer sağlayan personel, haziran ayı meclis toplantısında ödüllendirildi.
Ulaşımdan kentsel dönüşüme, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, hizmetleri vatandaşa ulaştıran başarılı personelleri ödüllendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Yıldız başkanlığında yapılan haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda da fedakârca çalışmalarıyla kuruma artı değer sağlayan personellere başarı belgeleri verildi. Haziran ayında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dijital Medya Şube Müdürlüğü’nden Alaattin Samet Bilik, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nden Yasin İlçebay, Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden Enes Hanpa, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü’nden Osman Ali Mirza, BUSKİ İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü’nden İsmail Şevik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nden Alaattin Karagüzel, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü’nden Bedriye Soykan ile Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü’nden Murat Ertekin ayın personeli seçildi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Merinos Parkı’nda havuza giren 10 yaşlarındaki Suriye uyruklu bir çocuğu boğulmaktan kurtarıp, hayata tutunmasını sağlayan 3 güvenlik görevlisi de ayın personeli seçildi. Meydana gelen olayda güvenlik görevlisi Savaş Vatansever küçük çocuğu sudan çıkarırken, güvenlik görevlisi Hülya Altın da nefes almayan ve kalbi atmadığı anlaşılan çocuğa ilk yardım müdahalesi yapıp küçük çocuğun hayata tutunmasını sağlamıştı. Aynı olayda güvenlik görevlisi Ahmet Aktaş da sağlık ekiplerine kısa sürede haber vererek sürecin hızlanması sağlamıştı.
Özverili çalışmaları ile kuruma artı değer sağlayan personellere başarı belgeleri meclis üyeleri tarafından verildi.

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