Bursa'da, öğrenci yurdunun çatısında yangın

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, boş öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak´taki öğrenci yurdunun çatısında, saat 16.30 sıralarında, demir kesimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binada hasara neden olan yangın sırasında öğrenci yurdunun boş olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-22 17:46:22



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