Bursa'da kayıp Hüseyin için 150 kişilik ekip çalışma başlattı

Muammer İRTEM/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan´dan (28) haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 150 kişiden oluşan ekip, eğitimli 2 köpekle birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı.
Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi´nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan´dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede yapılan aramadalardan sonuç alınamayınca AFAD´a haber verildi. Bunun üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara 2 eğitimli arama köpeği de dahil edildi. Yaklaşık 150 kişilik ekip, bölgede Beyan´ı gören mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Kayıp Beyhan´ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Muammer İRTEM
2021-06-22 23:33:58
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