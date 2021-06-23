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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’den Gölyazı arkeolojik kazılarına tam destek

İHA

Nilüfer’den Gölyazı arkeolojik kazılarına tam destek

Gölyazı’da nekropol alanı ve diğer arkeolojik alanlarda incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gölyazı Nekropol Alanı’nın bir açık hava müzesi olarak önümüzdeki haftalarda ziyarete açılacağını söyledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa’nın gözbebeği Gölyazı Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi tarafından kültür turizmine kazandırılan nekropol alan düzenlemesi ve yine Nilüfer Belediyesi’nin destekleri ile devam eden arkeolojik kazı alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Erdem, açık hava müzesi olarak düzenlenen nekropol alanının önümüzdeki haftalarda ziyarete açılacağı müjdesini verdi. Gölyazı’da arkeolojik çalışmaların tamamlandığı nekropol alanı ve yaz dönemi kazı çalışmalarının yeniden başlayacağı kız ada, kutsal alan ve antik tiyatro alanında incelemelerde bulunan Başkan Erdem’e Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Bursa Müzeler Müdürlüğü Başkanlığı’nda yürütülen Gölyazı kazılarının koordinatörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin eşlik etti.
2015 yılından bu yana süren çalışmalar sonucu kurtarma kazıları, üst çatı koruma örtüsü ve açık hava müzesi düzenlemelerinin tamamlandığı Nekropol alanı incelemesinin ardından, antik tiyatro alanı, Demeter Kutsal Alanı ve Kız Ada’daki Apollon Tapınağı’nda incelemelerde bulunan Başkan Erdem, bu yıl kazıları sürdürecek Prof. Dr. Derya Şahin ve ekibine başarılar diledi.
Başkan Erdem inceleme sonrası şunları söyledi:
“Bugün değerli akademisyenlerimizle birlikte yerinde incelemeler yaptık. Çok değerli bir arkeolojik mirasa sahibiz. Biz Nilüfer Belediyesi olarak bu kazılara desteğimizi sürdüreceğiz. Buradaki kültürel mirası gün yüzüne çıkartacağız. O dönemin kültürünü ve yaşantılarını insanlarımıza aktarmaya çalışacağız. Bu çalışmalara kaynak aktaracak ve emek verecek kurumların desteği de çok önemli. Gölyazı, tarihi ve doğası ile Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri. Biz bunun kıymetini bilelim ama diğer yandan bu tip alanların turizme kazandırılması da çok önemli. Bu yıl nekropol alanını ziyarete açıyoruz. Çalışmalarımız diğer arkeolojik alanlarda yürütülecek kazı çalışmaları sonrası yapacağımız düzenlemelerle devam edecek.”
Gölyazı’da 6 yıldır sürdürülen çalışmalara desteği için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Prof. Dr. Derya Şahin ise, “Nilüfer Belediyesi’nin ve Kültür Bakanlığı’nın desteği, Bursa Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı’nda, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde Gölyazı’da daha önce kurtarma kazısı amaçlı başlayan kazıları sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Böylece hem üniversiteye, hem bulunduğumuz kente ve hem de öğrencilerimize daha büyük katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl kazı planımız içinde hem antik tiyatro alanı, hem de Apollon Tapınağı var. Uzun soluklu bir çalışma olacak. Ancak bölgeye büyük değer katacağına inanıyoruz. 2015 yılından bu yana Nilüfer Belediyesi, kazı alanı düzenlemesi, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına büyük katkılar sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da gerekli destekleri sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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