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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aydı: "Sanalda değil, sahada terleyin"

İHA

Başkan Aydı: "Sanalda değil, sahada terleyin"

Yenişehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra spora ilgilerini artırabilmek hedefiyle düzenlediği yaz okulu kapılarını açtı. Başkan Davut Aydın, “Salgında sanal aleme daha da bağımlı hale gelen çocuklarımızı, artık sürekli hareket halinde görmek istiyoruz” dedi.
Yenişehir Belediyespor bünyesinde açılan yaz futbol okulu, ilçe stadyumunda düzenlenen törenle başladı. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in de katıldığı açılışta konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın, 614 yaşları arasındaki 240 öğrencinin eğitim göreceği yaz futbol okulunun 16 Temmuz’a kadar süreceğini bildirdi. “Salgın, büyükler kadar çocukları da olumsuz etkilendi. Özellikle çocuklarımız sanal aleme yani internet dünyasına daha bağımlı hale geldi” diyen Başkan Aydın, kendisinin de bir baba olarak çocukları sürekli hareket halinde görmek istediklerini vurguladı. Yaz spor okuluna katılan çocuklara forma, şort, tozluk ve çanta hediye edildiğini belirten Başkan Aydın, şunları kaydetti:
“Spor, yenme ve başarma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen fiziki, zihni ve ruhi hareketler bütünüdür. Aynı zamanda spor hem birey hem de toplumlar için sağlıklı bir yaşam biçimi ve eğitim aracıdır. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızın enerjisini ve motivasyonunu harekete geçirebilmek amacıyla bu yaz okulunu açtık. Yetenekleri ile ön plana çıkan çocuklarımızı, BAL Ligi temsilcimiz Yenişehir Belediyespor’un lisanslı sporcuları olarak altyapıya kazandıracağız. Bu çocuklarımızı ileride başta gözbebeğimiz Bursaspor olmak üzere büyük kulüplerde ve milli takımlarda görmek istiyoruz. Özetle internette oyun başında değil sahada terleyen gençlik diyoruz.”
Futbol kadar sporun bütün branşlarında çocuklara ve gençlere ulaşmak istediklerini belirten Başkan Davut Aydın, “Pandemi sürecinde bu anlamda düşündüğümüz birçok projeyi gerçekleştiremedik. İnşallah bu belayı atlattıktan sonra sadece çocuklarımızın değil ilçede yaşayan her vatandaşımızın spor istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemi hayata geçireceğiz. Herkes için spordan tutun da her branşta düzenleyeceğimiz kurslar ve turnuvalarla bu sistemin örnek uygulayıcılarından biri olacağız” dedi.
Törende konuşan Milletvekili Mustafa Esgin de, “Bursa’nın en güzel ilçelerinden Yenişehir’e hizmetlerinden ötürü Büyükşehir ve Yenişehir belediye Başkanlarına teşekkür ediyorum. Yenişehir’i Bursa’nın parlayan yıldızı olarak görüyoruz. Yolumuz buradan geçiyor, hızlı tren burada, havaalanı burada. Havaalanının daha işlevsel hale gelmesi için uğraş veriyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Başkan Davut Aydın, futbol okulunun açılışının ardından Babasultan Parkı, Yenişehir Belediye Sosyal Tesisleri, TOKİ Parkı, Bulvar Parkı, Sertaç Dübek Parkı ve Ertuğrulgazi Parkı’na yerleştirilen tenis masalarını yerinde inceledi. Çocuklar ve gençler kadar yetişkinlere de seslenen Başkan Aydın, “Size düşen bu parklara gelirken beraberinizde raket ve pimpon topunuzu getirmek. Hep birlikte sağlıklı günler için, yetişkinlerimizin de sürekli hareket halinde olması gerekiyor. Spor hekimlerimizin ifadesiyle masa tenisi omuz, kol, el kaslarını güçleniyor. Ter bezleri yoğun çalışıyor ve bu da toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

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