Otomobilden kaçan keçi, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobilden kaçıp, yaklaşık 5 kilometre boyunca trafikte araçların arasında ilerleyen kurbanlık keçi, sürücülere zor anlar yaşattı.
İnegöl´de ismi öğrenilmeyen kişi, aldığı kurbanlık keçiyi otomobiliyle evine götürdü. Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi´nde sahibi otomobilin kapısını açınca keçi kaçtı. Sahibinin peşinden koştuğu keçi, trafikte araçların arasında yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerledi. Araçların önüne atlayan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. 5 araca çarpıp hafif hasara neden olan keçi, bir cep telefonu tamircisine girince yakalandı. İş yeri sahibi Adem Çelik, keçiyi İnegöl Belediyesi´ne götürdü. Belediye ekiplerinin bilgi verdiği sahibi, gelip keçisini teslim aldı.
Keçiyi yakalayan Adem Çelik, "Araçlara çarpa çarpa geliyordu. Sonra geldi dükkana girdi. Zorla çıkardım dükkandan. Sonra belediyeye teslim ettik" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-06-23 11:48:03
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