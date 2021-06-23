Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti

Bursaspor’un yeni Başkanı Hayrettin Gülgüler, yeşilbeyazlı yönetim ve Teknik Direktör Mustafa Er, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önemli ziyaretler devam ediyor. Yeni Başkan Hayrettin Gülgüler ve yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette, Teknik Direktör Mustafa Er de hazır bulundu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Yönetim Kurulumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.Ziyarete Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Metin Mustafaoğlu ve Tamer İşler ile Teknik Direktörümüz Mustafa Er katıldı. Ziyaret sonrası Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Alinur Aktaş’a plaket ve isminin yazılı olduğu Bursaspor Forması hediye etti.”

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