Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CİNAYET KAMERADA

Bursa'da Tuna T.'nin bahçe duvarı tartışmasında komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü tüfekle vurup öldürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuna T.'nin kaçmaya çalışan Güngörmüş´e ateş ettiği, vurulup yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-06-23 12:35:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.