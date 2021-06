BGC Başkanı Kolaylı güven tazeledi

Türkiye’nin en etkili basın meslek kuruluşlarından Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığına, kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alan Nuri Kolaylı yeniden seçildi.

Basın Kültür Sarayı’ndaki Nilüfer Sahnesi’nde bugün yapılan BGC Genel Kurulu, sabah saat 10.00’da başladı. Genel kurula geçilmeden önce, ocak ayında yapılması gereken ve pandemi nedeniyle izin verilmeyen BGC Başarı Ödülleri Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren gazetecilere ödüllerinin verilmesinin ardından genel kurula geçildi.

Genel Kurulda divan başkanlığına Ahmet Emin Yılmaz, başkan yardımcılığına Okan Tuna, kâtipliğe de İkbal Turan üyelerin oy birliği ile seçildi.

Divan oluşumunun ardından BGC üyelerine hitaben konuşma yapan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, son dönemde gündeme gelen siyasetmafyamedya üçgenindeki çarpık ilişkilere dikkat çekti. Kolaylı şunları söyledi;

“Geride bıraktığımız bu dönem bir yandan yaşamımızda ilk defa “pandemi” gerçeği ile yüzleşirken, diğer yandan siyasetmafyamedya üçgeninde çirkin ilişkilerin su yüzüne çıktı. Sektörümüzde adına gazeteci diyen, ama gazetecilik değil, kirli çıkar ilişkilerinin odağı olan insanların mesleğimizi kirletmesine tanık olduk. Basınımızın özgür, objektif ve tarafsız çalışma imkânı bulması için ilk şartın, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’nın çıkartılması olduğunu yıllardır her fırsatta dile getiriyoruz.

Böyle bir yasa olmayınca ülkemizde dileyen herkes; eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın, gazetecilik ahlakından yoksun, şantaj ve tehditle kişisel çıkar peşinde koşarak, “gazeteci” kimliği altında meslekte boy gösteriyor.

Basın kuruluşları, hatta hiçbir kaydı olmayan internet haber siteleri, bu insanları istihdam edebiliyor. Bu durum, mesleğimizi her türlü istismara açık hale getiriyor. En üzücüsü habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıyor, siyasetmafyamedya üçgeninde bu gün tanık olduğumuz kirlenme yaşanıyor.

Yıllardır her fırsatta tekrarladığım çağrımı bir kez daha yinelemek istiyorum; yaşamakta olduğumuz bu çarpık sürece son vermek için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası”, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz şartlarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır.

Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olacaktır.”

Konuşmasında, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelere değinen BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye’de demokratik hayatın temel meselesi, ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğünün gerçek anlamda olmamasıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir. Avrupa Birliği uyum süreciyle başlayan yargı reformu kapsamında, hukuk ve ceza alanındaki temel kanunlarda bazı değişiklikler yapılsa da, ifade ve basın özgürlüğü alanını kapsayan değişiklikler dilediğimiz çapta olmamıştır. İfade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır” dedi.

Gazetecilerin yazdıkları yazılar ve haberler nedeniyle tutuklanabildiğini, ağır ceza tehdidi ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Kolaylı, “ Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması en büyük dileğimizdir” diye konuştu.

Medya sektöründe, yasal düzenleme eksiklerinden kaynaklanan sorunların yanında, çalışma koşullarının neden olduğu olumsuzlukların da yaşandığına dikkat çeken BGC Başkanı Kolaylı, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, kısa adı ile Basın İş Kanunu olarak da bilinir. Basın işkolunda “gazeteci” olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacı haline gelmiştir.

Basın İş Kanunu yeniden ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu kapsamda istihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri desteklenmeli, bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız yeni düzenleme yapılarak gazeteci sayılmalıdır. Kanun; yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde güncellenmelidir.

Son olarak, “yıpranmada basın kartı sahibi olma şartı” mutlaka kaldırılmalıdır. Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, gazetecilere basın kartı sahibi olsun veya olmasın anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir.”

Konuşmasında daha sonra, 20182021 döneminde vefat eden Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyelerine rahmet dileyen BGC Başkanı Kolaylı, sözlerini, “Değerli üyelerimiz Oktay Kayalar, Mehmet Ali İncioğlu, Ali Kaygısız, Musa Kazım Özer, Dursun Cinkarataş, Aziz Bükey, Beyhan Akgün, Türkan Genç ve Rahim Kambur bu dönemde aramızdan ayrıldı. Yaşamını yitiren meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” diye tamamladı

Kolaylı oy birliği ile yeniden seçildi

BGC Genel Kurulunda, 2018 2021 dönemi yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları ile bilanço, gelir gider tablosu ile tahmini bütçe de ele alındı. Kongrede okunan raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Raporlar, toplantıya katılan bütün üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra seçimlere geçildi.

Genel Kurulda tek liste ile gidilen seçimlerin açık oylama ile yapılması oy birliği ile kabul edildi ve Nuri Kolaylı Başkanlığı’ndaki liste okundu. Üyelerin tamamının oyu ile 2021 2024 dönemi için seçilen listede şu isimler yer aldı:

Başkan: Mehmet Nuri Kolaylı,

Yönetim Kurulu (Alfabetik): Ahmet Akhan, Ali Atmaca, Erdinç Karakaş, Ersin Yıldıran, Fuat Kars, Hakan Işıkkent, Huriye Gül Kolaylı, Hülya Saatçi, İhsan Altıkardeş, Mehmet Ali Ekmekçi, Musa Öztürk, Ruhi Berber, Tevfik Fikret Sönmez, Tuna Çam.

Yönetim Kurulu Yedek: Ahmet Kundakçı, Boybeyi Çelik, Canan Güleç, Cemal Ekentok, Enhar Güneş, Gökhan Taşkın, Hurşit Topal, Necat Kırbulut, Ufuk Alıntaş.

Denetleme Kurulu: İhsan Bölük, Mehmet Gerçeksi, Teoman Alper.

Denetleme Kurulu Yedek: Halil Özçoban, İsmail Akgül, Bekir Uğur Gür.

Federasyon Delegeleri: Mehmet Nuri Kolaylı, Tahsin Ardıç, Namık Göz, Hüseyin Yeşilkavak.

Kongrenin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında BGC Başkan Vekilliğine Fuat Kars, BGC Başkan Yardımcılıklarına İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Saymanlığa da Fikret Sönmez oybirliği ile seçildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Genel Kurul öncesi gerçekleşen ödül töreninde ödül alan basın mensupları ve ödül kazandıkları dallar ise şöyle:

HABER DALI

Derya Demir Pınar Öğretmen Borsası Olay Gazetesi BAŞARI

Cihan Kayalı Göçebe Fen Lisesi Şehir Gazetesi MANSİYON

Gülname Paça Bursa’da eğitim vurgunu Bursadabugün MANSİYON

KÖŞE YAZISI DALI

Lale Akasoy Bu çocuklar niye Bekliyor? Yeni Dönem Gazetesi BAŞARI

İlhami Yıldız Yerli otomobilin merkezi belli oldu mu? Bursa Hâkimiyet Gazetesi MANSİYON

Nurullah Nuri Yavuz Yazıl bize Yeni Dönem Gazetesi MANSİYON

SPOR HABERİ DALI

Fatih Akkuş 600 bin TL’lik stadyum soygununa suçüstü Kent Gazetesi BAŞARI

SPOR KÖŞE YAZISI DALI

Engin Aksöz Ömrümüz yeterse paylaşırız Yeni Dönem BAŞARI

Tolgay Ataokay Goygoy Bursasporluğu Bursaport MANSİYON

EKONOMİ HABER DALI

Serhat Tezcan Tekstilde tehlike çanları çalıyor Hürriyet Bursa BAŞARI

Birgül Telli Uysal Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi Bursa Hakimiyet Gazetesi MANSİYON

RÖPORTAJ, ARAŞTIRMA, İNCELEME DALI

Elif Didem Danacıoğlu Sanayici otoyol için bağlantı yollarını bekliyor Ekohaber BAŞARI

Murat Günay Bilenser’in gözüyle Bursaray serüveni Olay Bursa’da Yaşam eki MANSİYON

FOTOĞRAF DALI

Sergen Sezgin Özgürlüğe çırpamayan kanatlar Anadolu Ajansı BAŞARI

Alper Tüydeş Beyzanur ve 6 leyleği İhlas Haber Ajansı MANSİYON

MAGAZİN MİZANPAJ DALI

Gökhan Şenyavaş 11 Kasım 2019 Olay Çekirge 1. Sayfa mizanpajı BAŞARI

Funda Baş 11 Ağustos 2019 Bursa Hayat 2. Sayfa mizanpajı MANSİYON

GENEL MİZANPAJ DALI

Coşkun Çakır 19 Mayıs 2019 Bursa Hakimiyet 1. Sayfa mizanpajı BAŞARI

Ezgi Özdaş 10 Ekim 2019 Kent Gazetesi 1. Sayfa mizanpajı MANSİYON

SPOR MİZANPAJ DALI

Mesud Namlıkaya 26 Ekim 2019 Bursa Hayat 15. Sayfa mizanpajı BAŞARI

Cem Kayır 14 Aralık 2019 Olay Gazetesi 14. Sayfa mizanpajı MANSİYON

TV GENEL HABER DALI

Halil Ataş Bitmeyen yol çiftçiyi canından bezdirdi İhlas Haber Ajansı BAŞARI

Seray Saygılıoğlu İçler acısı dünya mirası AS TV MANSİYON

TV PROGRAM DALI

Mehmet Ali Ekmekçi, Serkan Yetişmişoğlu Timsah Saati Bursadabugün TV BAŞARI

Dilek İlhan Bıçak izi LINE TV MANSİYON

TV GÖRÜNTÜ DALI

Alper Tüydeş Neşeli kuşlar İhlas Haber Ajansı BAŞARI

Fatih Çapkın Yüzlerce asker arasında göz yaşlarıyla Ali’sini aradı İhlas Haber Ajansı MANSİYON

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.