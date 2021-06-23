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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimcilerin beyce markalı ürünleri Türkiye ve tüm dünyada satışta

İHA

Kadın girişimcilerin beyce markalı ürünleri Türkiye ve tüm dünyada satışta

Japonya hükümetinin finansal desteği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje ile Orhaneli Orhaneli "Beyce" markasıyla S.S. Kadın Girişimci Üretim Kooperatifi üretim ve kahvaltı salonu açılışı yapıldı.
Proje ile tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin yöresel 24 ürün çeşidi ile satışları devam ederken, son olarak eklenen kahvaltı salonu hizmete başlayarak törenle açılışı yapıldı. Dr. Ayşegül Selışık, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü olarak öncelikle Suriyeli ve ev sahibi toplulukların desteklenmesi yaşam koşullarının güçlendirilmesine ilişkin büyük bir program yürütüyoruz. 20202021 yıllarında Japon hükümetinin desteği ile özellikle kadınların kendi emeklerinin karşılığını alabilecekleri kooperatiflerin güçlendirilmesi için bir proje başlattık. Pilot il olarak Bursa ve Şanlıurfa seçilerek toplam 45 kadınımız çalışıyor. Orhaneli çok güzel bir ilçe, ürün çeşitliliği bol bir ilçe hem de doğal güzelliği, kırsal turizminde çok rahat uygulanabileceği bir yer olduğu için Birleşmiş Milletler programı çerçevesinde güzel bir kooperatifçilik programı yaptık derken, E ticaret, Trendyol gibi siteler yoluyla da yurdun ve dünyanın her yerine yöresel ve doğal üretilen ürünlerin satışı yapılıyor" dedi.
Orhaneli S.S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İrem Gülşen, "Orhaneli kadınları ile Suriye'den ilçemize gelen kadınlarımız ile birlikte bir ürün üretimi ortaya koyup. üreten kadının gücünün evrensel olduğunu tüm dünyaya göstermek için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız ürünleri tarım enstitüsü onayı aldıktan sonra, barkot ve patent aşamalarını tamamladığımız Orhaneli beyce markamızla birlikte hem eğiteceğiz hem de tarihi beyce pazarında ve İnternet üzerinden E ticaret ve sitelerde Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine satışını yapmaktayız" dedi.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Orhaneli Osmanlı'nın kuruluşuna öncelik etmiş olan çok önemli bir ilçemiz. Burada kadın girişimi olan bir kooperatifimiz var, bizde Tarım İl Müdürlüğü olarak paydaş kuruluşlarımız ile birlikte Japon hükümetinin FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) üzerinden sağladığı destekle önemli bir çalışma yapmaktayız. Orhaneli kadın kooperatifinin hem üretim kapasitesini, hem gıda mevzuatına uygun üretim yapmasını, hem dış ticaret ve diğer ticaret şekillerini öğrenmesi için bu kapsamda gıda temel kursu, etiketleme ile bilgilendirme, uluslararası ticaret eğitimi, dış ticaret eğitimi, yerel internet ağlarında pazarlama faaliyetleri gibi eğitimler vererek kadınlarımızı eğittik. Aynı zamanda FAO'nun Japon hükümetinden sağladığı destek ile temel girdileri tezgahlarını yaptık, masa sandalyelerini temin ettik. Kurutma, ürün hazırlama makinaları ve gerekli tüm alet ekipmanları temin ettik, böylece Orhaneli Kadın Girişimi Kooperatifimiz şu anda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ürün satacak duruma geldi derken, tabi ki burada kollektif bir çalışma Orhaneli Belediye Başkanlığımız binayı tahsis etti. Büyükşehir Belediye başkanlığımız bazı yardımlarda bulundu, Orhaneli Kaymakamımız bu konuda öncülük ediyor, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile ortak müşterek olarak bu faaliyetlerin gelişmesine yönelik hem maddi hem de diğer psikolojik desteklerimizi sağlamaktayız derken, kollektif çalışma ile kadın kooperatifimiz Türkiye'nin bir markası haline getirmeye çalıştık ve getirdik. Kadın Kooperatifimiz "Beyce" ismi ile de ürünlerine marka tescili yaptırdı ve tüm Türkiye'ye ürün satacak. 10 Suriyeli 10 Türk kadınla işletmeyi çalıştırıyor" dedi.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Kollektif çalışmanın burada güzel bir sonucunu hep birlikte görmekteyiz. Bizler 2 yıl önce göreve gelir gelmez kadın kooperatifimizi oluşturmuş olup, kadın kooperatifimize bir hareket katmak için ilk başta baklava üretimi ile başlamıştık. Şu anda ise toplamda kayıtlı ürünümüz 24 adet inşallah bu yıl da üretilen ürünler arasına yeni çalışmalarımız denemelerimiz ile7 ürün daha envanterimize katacağız. Bununla beraber Kadın Kooperatifimiz E ticaret ile tüm Türkiye'ye ulaşıp ürünlerimizi satmaktayız. Orhaneli'de şimdiye kadar olmayan Orhaneli'de turizme ve Orhaneli'nin kültürüne destek olacak kahvaltı kültürünü inşallah burada var ediyoruz" dedi.
S.S Orhaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kahvaltı salonu ve yöresel ürün satışları açılışına Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Süleyman Çelik, Bursa il Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Orhaneli belediye Başkanı Ali Aykurt, Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım Örgütü Türkiye Temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Ak Parti orhaneli ilçe başkanı Ramazan Turhan, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve protokol üyeleri katıldı.
Daha önce belediye başkanlık konutu olarak kullanılan bina, toplam 5800 metre kare arsası, 1040 metre kapalı alanı ile zemin katı kadın kooperatifine tahsis edilirken, üretim merkezi ve kahvaltı salonu olarak kullanılacak, 1.kat kültür merkezi Orhaneli'nin kültürü, Osmanlı ve Bizans dönemini kültürü yansıtılıp, kültür merkezi olarak kullanılacak.

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