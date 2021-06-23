Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi Osmangazi’de deprem denetimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi Osmangazi’de deprem denetimleri sürüyor

İHA

Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi Osmangazi’de deprem denetimleri sürüyor

Osmangazi Belediyesi’nin muhtemel bir depremde yaşanabilecek can ve mal kaybını önlemek maksadıyla başlattığı denetimler sürüyor.
İlçedeki market, oto galeri, düğün salonu, mobilya mağazası, teşhir salonu ve benzeri iş yerlerine yönelik yürütülen denetimlerde, bina taşıyıcı sistemlerinin mimarî ve statik projelerine uygunlukları inceleniyor. Projeye aykırı yapılar hakkında zabıt tutulup hazırlanan raporlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletiliyor.
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen son İzmir depreminde ciddi mal ve can kaybı yaşanmış, depremin ardından yapılan denetimlerde, bazı binaların giriş ve bodrum katlarında, alan büyütmek için kiriş ve kolonların kesildiği, bunun da binaların taşıyıcı sistemini zayıflattığı tespit edilmişti. Yaşanan felâketin ardından Bursa Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon ve İskân Şube Müdürlüğü’nün aldığı Deprem Hazar Azaltma Çalışmaları kararının ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz Ocak ayından itibaren ilçedeki iş yerlerine yönelik geniş çaplı bir denetim başlatmıştı.
Denetim için 3 ayrı ekip kuruldu
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fen İşleri ve Yapı Kontrol Müdürlükleri’nde görevli inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan ekipler tarafından yürütülen denetimlere, ilk olarak büyük market ve alışveriş merkezleri ile başladıklarını söyledi. Denetimler için 3 ayrı ekip oluşturduklarını belirten Başkan Dündar, “Belediye olarak bugüne kadar ilçemizde depreme karşı pek çok çalışma gerçekleştirdik. Örneğin, Osmangazi’nin 5 farklı noktasında Deprem Veri İstasyonu kurduk. İlçemizin olası bir depremde karşı karşıya kalacağı riski belirlemek için, Master Plan Çalışması yaparak çöküntü alanlarını belirledik. Zemin ve üst yapı yönünden riskli bulunan bu bölgelerin neredeyse tamamını Kentsel Dönüşümde öncelikli alan listesine aldık. Kısaca, deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmedik, etmeyeceğiz” dedi.
İzmir depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Geçen şubat ayında başlayan çalışmalarda, ekiplerimiz ilk olarak büyük marketler, mobilya mağazaları, oto galeri ve düğün salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Üçer kişiden oluşan ekiplerimiz, bugüne kadar 471 market, 224 oto galeri ve 30 mobilya mağazası olmak üzere toplam 727 iş yerinde taşıyıcı sistemlerinin mimari ve statik projelerine uygun olup olmadığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında düzenlenen raporlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YEO, halka arza hazırlanıyor Hızlı, istikrarlı büyümesiyle yüksek karlılık ve ihracat rakamlarıyla YEO halka arza hazırlanıyor
YEREL HABERLER YEO, halka arza hazırlanıyor Hızlı, istikrarlı ...
Saffet Akarsu, Bursaspor Divan Kurulu Başkan adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Saffet Akarsu, Bursaspor Divan Kurulu Başkan ...
Genç yazar Bursa birincisi
YEREL HABERLER Genç yazar Bursa birincisi
Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık ...
Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
YEREL HABERLER Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
Engelli çocuklara "Beden Perküsyonu Atölyesi"
YEREL HABERLER Engelli çocuklara "Beden Perküsyonu Atölyesi"
Bursa'da çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
YEREL HABERLER Bursa'da çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira Hazır yemekte fiyat güncelleme periyodu yeniden değerlendirilmeli
YEREL HABERLER 4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira Hazır yemekte ...
Kadın girişimcilerin beyce markalı ürünleri Türkiye ve tüm dünyada satışta
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin beyce markalı ürünleri Türkiye ...
Gemlik'teki cinayet ânı kamerada
YEREL HABERLER Gemlik'teki cinayet ânı kamerada
Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı
YEREL HABERLER Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı
BGC Başkanı Kolaylı güven tazeledi
YEREL HABERLER BGC Başkanı Kolaylı güven tazeledi
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
YEREL HABERLER Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü ...
İstanbul’daki müsilaj temizliği için Bursa devrede
YEREL HABERLER İstanbul’daki müsilaj temizliği için Bursa devrede
Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç istifa etti
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç istifa ...
Kurbanlık keçi firarda
YEREL HABERLER Kurbanlık keçi firarda
Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur ...
Otomobilden kaçan keçi, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Otomobilden kaçan keçi, trafikte sürücülere zor anlar ...
'Eylül- ekim gibi daha iyi günler bizi bekliyor'
YEREL HABERLER 'Eylül- ekim gibi daha iyi günler bizi bekliyor'
Karacabey’de domates üretimi
YEREL HABERLER Karacabey’de domates üretimi
Başkan Aydı: "Sanalda değil, sahada terleyin"
YEREL HABERLER Başkan Aydı: "Sanalda değil, sahada terleyin"
Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi
YEREL HABERLER Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi
Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Bursa’da 30 bilişim öğretmenine "Dijital Oyun Tasarımı" eğitimi
YEREL HABERLER Bursa’da 30 bilişim öğretmenine "Dijital Oyun ...