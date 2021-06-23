Yıldırım Belediyesi iş sahibi yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi iş sahibi yapıyor

İHA

Yıldırım Belediyesi iş sahibi yapıyor

Yıldırım Belediyesi, hem iş arayanın, hem de işverenin yüzünü güldürüyor.
Yıldırım Belediyesi, ilçeyi sosyo ekonomik yönden geliştirmek amacıyla önemli projelere imza atıyor. 2019 yılından bu yana işsizlik problemine çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürüten Yıldırım İstihdam Merkezi, 5163 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük etti ve 519 engelli bireyin de istihdamını sağladı. 2021 yılında ise Yıldırım İstihdam Merkezi’ne başvuran 7567 kişinin 1252’si işe yerleştirilirken 190 engelli bireyin iş sahibi olmasına destek sağlandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliği ile çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, iş sahibi olmak isteyenlerle çalışanlar arasında köprü vazifesi görüyor. İşe alımların yanı sıra istihdamı artırmak amacıyla mesleki eğitimleri de hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, “Destekli İstihdam Modeli” ile başta iş arayan engelli bireylere yönelik olmak üzere, işe uyum eğitim programları ile ‘İş Koçu Yetiştirme Programı’ uyguluyor. “Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli” ile gençlerin ve kadınların istihdamına öncülük ederek nitelik kazanmasına katkı sağlıyor. “Fason Çalışma Modeli ve İşe Uyum Modeli” ile kursiyerlere fason eğitimi vererek vasıf kazanmasını destekleyen Yıldırım Belediyesi, otomotiv tekstil ve makine sektöründe isim yapmış fabrika sistemine sahip firma ziyaretleri de gerçekleştirerek işin niteliğini öğrenen kursiyerlerin işe alınması için de kapılar açıyor.
Yıldırım İstihdam Merkezi’nin meyvelerini vermeye başladığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler Yıldırım Belediyesi olarak iş arayan hemşehrilerimize iş imkânı sağlamak adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önce teknik eğitimler veriyor sonra da işe yerleştirilme aşamasında onlara destek oluyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezi’miz açıldığı günden bu yana binlerce hemşehrimiz nitelikli hale gelerek iş buldu. Bu vesileyle hem iş arayan vatandaşımızın yüzünü güldürüyor hem de üreticilerimizin aradığı nitelikli iş gücü ihtiyacını da karşılamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tofaş, Bülent Hamza Çelik’le 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Tofaş, Bülent Hamza Çelik’le 5 yıllık profesyonel ...
Bizim Mahallede maziye nostaljik yolculuk
YEREL HABERLER Bizim Mahallede maziye nostaljik yolculuk
Yenişehir’de şampiyona özel gece hazırlandı Beşiktaşlı taraftarlar Yenişehir’de buluştu
YEREL HABERLER Yenişehir’de şampiyona özel gece ...
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
YEREL HABERLER Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah ...
Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi Osmangazi’de deprem denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem ...
YEO, halka arza hazırlanıyor Hızlı, istikrarlı büyümesiyle yüksek karlılık ve ihracat rakamlarıyla YEO halka arza hazırlanıyor
YEREL HABERLER YEO, halka arza hazırlanıyor Hızlı, istikrarlı ...
Saffet Akarsu, Bursaspor Divan Kurulu Başkan adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Saffet Akarsu, Bursaspor Divan Kurulu Başkan ...
Genç yazar Bursa birincisi
YEREL HABERLER Genç yazar Bursa birincisi
Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkan adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Saffet Akarsu, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık ...
Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
YEREL HABERLER Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
Engelli çocuklara "Beden Perküsyonu Atölyesi"
YEREL HABERLER Engelli çocuklara "Beden Perküsyonu Atölyesi"
Bursa'da çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
YEREL HABERLER Bursa'da çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira Hazır yemekte fiyat güncelleme periyodu yeniden değerlendirilmeli
YEREL HABERLER 4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira Hazır yemekte ...
Kadın girişimcilerin beyce markalı ürünleri Türkiye ve tüm dünyada satışta
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin beyce markalı ürünleri Türkiye ...
Gemlik'teki cinayet ânı kamerada
YEREL HABERLER Gemlik'teki cinayet ânı kamerada
Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı
YEREL HABERLER Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı
BGC Başkanı Kolaylı güven tazeledi
YEREL HABERLER BGC Başkanı Kolaylı güven tazeledi
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
YEREL HABERLER Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü ...
İstanbul’daki müsilaj temizliği için Bursa devrede
YEREL HABERLER İstanbul’daki müsilaj temizliği için Bursa devrede
Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç istifa etti
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç istifa ...
Kurbanlık keçi firarda
YEREL HABERLER Kurbanlık keçi firarda
Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur ...
Otomobilden kaçan keçi, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Otomobilden kaçan keçi, trafikte sürücülere zor anlar ...
'Eylül- ekim gibi daha iyi günler bizi bekliyor'
YEREL HABERLER 'Eylül- ekim gibi daha iyi günler bizi bekliyor'