Genç mühendislerin şampiyonluğu sizin elinizde

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT), Shell EcoMarathon Road to 2050 Yarışması’nda finale kalmayı başardı. Genç mühendisler, dünya genelinde yapılacak oylama ile şampiyonun belirleneceği yarışmada Türk halkından destek bekliyor.

Bursa’yı ve Türkiye’yi birçok kez temsil eden ve katıldığı organizasyonlarda önemli ödüller kazanan gençler, bir başarıya daha imza atmak üzere. UMAKİT ekibinin, EcoMarathon Road to 2050 yarışmasında ''Gelecekte Mobilite Nasıl Olmalı?'' konulu projesi, Avrupa takımları arasından dünya finaline kaldı. Yarışmanın şampiyonu gelecek günlerde internet sitesinde yapılacak oylama sonucunda belli olacak. Hazırladıkları projeye güvenen öğrenciler, Türk halkının sadece 1 dakikasını ayırarak oy vermesini istiyor.

UMAKİT'e dünya şampiyonluğu yolunda destek olmak ve oy vermek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.makethefuture.shell/engb/shellecomarathon/2021programme/virtualprogramme2021/bonuschallenges/roadto2050/teamumakit

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