Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek Mustafakemalpaşa'nın peynir tatlısı tescillendi

Mustafakemalpaşa ilçesinde asırlardır üretilen ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen "peynir tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafî işaret belgesiyle tescillendi.

Mustafakemalpaşa Belediyesinin teşebbüsüyle ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2017 yılında yaptığı başvuru ilgili kurumların inceleme sürecini tamamlamasının ardından onaylandı. Coğrafî işaret tescil belgesi, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay’ın iştirakiyle Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’dan teslim alındı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa'nın ekonomik ve ticarî hayatına değer katan tatlımız, gelenekselliği, yöreden elde edilen ham maddesi ile coğrafî alan arasındaki bağlantıyı gösteren coğrafî işaretinin tescili ile hukuken koruma altına alınmıştır. Belediyemiz, Ticaret Odamız ve bağlı meslek odalarımızın yıllardır sürdürdüğü tescil mücadelesi tatlıya bağlanmıştır” dedi.

"Mustafakemalpaşa peynir tatlısı" adının coğrafî olarak işaretlenmesiyle ticaretin daha da güçleneceğini söyleyen Başkan Kanar, “Desteklerini esirgemeyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, Meclis Başkanı İbrahim Dırakman ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemize ve İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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