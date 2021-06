Mobilyacıların seçimi karıştı, dev üreticiler yeni dernek kuruyor Mobilya devleri yeni dernek kuruyor “Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıktık, ikinci lige düştük” eleştirisi

Türkiye’nin en büyük mobilya üreticilerinin 20 yıl önce kurduğu Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) seçimlerinde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. 55 üyesi bulunan dernekten 21 öncü firma istifa ederek yeni bir dernek kurma kararı aldı.

Türkiye’de mobilya denilince akla gelen en büyük şirketlerin 20 yıl önce bir araya gelerek Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) son seçimlerinden sonra karıştı. Her şirketten bir kişinin 2 yıl ve tek dönem başkanlık yaptığı MOSDER’de iddialara göre, mevcut başkanın ikinci kez dernek teamüllerine aykırı ve usulsüz şekilde başkan olması büyük tepkilere neden oldu.

Türkiye’nin en büyük 21 mobilya şirketinin bir araya gelerek kurduğu MOSDER daha kapsayıcı olmak adına orta ölçekli hatta küçük ölçekli üreticileri de dahil edilerek 55 üyeli bir dernek haline geldi. 2,5 yıl önce yapılan genel kurulda başkanlık görev süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. O genel kurulda sürekli “büyük markalar başkanlık yapmasın, bir kere de küçük bir marka başkanlık yapsın” denilerek Mustafa Balcı başkan seçildi.

3 yıl için başkan seçilen Mustafa Balcı 2 yıl görev yapmış bütün seleflerinden bir yıl daha uzun süre başkanlık yapacaktı. Fakat 2,5 yıl başkanlık yapan Mustafa Balcı, görev süresinin dolmasına daha 6 ay varken seçim kararı aldı. Balcı, önceki başkanlardan 6 ay daha fazla görevde kalmışken derneği seçime götürdü. Dernek kurulduğundan beri yazılı olmayan teamüllere göre her başkan 1 dönem görev yapmış olduğundan dernekte “bir sonraki başkan kim olmalı?” çalışmaları başlatıldı. Fakat Mustafa Balcı başkanlığa tekrar aday olacağını açıkladı. Aday olmasının dernek geleneklerine aykırı olduğu söylense de 2. kez başkanlığa aday oldu.

Derneğin 55 üyesi olması ve her üyenin de 2 oyu bulunması sebebiyle seçimde toplam 110 oy kullanılacaktı. Genel Kurul günü dernek tanıtım videosunda “55 üyemizle Türkiye’ye hizmet ediyoruz” denilmesine rağmen iddialara göre Mustafa Balcı, İnegöl’den 18 firmayı yani 36 yeni oyu derneğe kaydetti. Yine aynı iddialara göre derneğe giriş aidatı ödemediği ve bir kez dahi yıllık aidat ödemediği öne sürülen 18 firmanın seçimlere katılması dernekte büyük tepkilere neden oldu.

Ayrıca 10 bin lira giriş aidatı ödeyen ve 3 yıldır aidatlarını düzenli ödeyen 3 firmadan 6 kişiye de “sudan” bahanelerle oy kullandırılmadığı iddiası tartışmalara yol açtı. Seçimlerde Mustafa Balcı 6 oy farkla yeniden başkan seçildi. Seçimin ardından dernekte kurucular arasında yer alan ve Türkiye’nin mobilya devlerinin de bulunduğu 21 firma kendi kurdukları dernekten ayrılmak durumunda kaldılar.

MOSDER, kurulduğunda tüm Türkiye’yi kapsarken, mobilya sektörüne yön veren firmaların ayrılması ile İnegöl firmalarının derneği haline dönüştü.

İsmini vermek istemeyen bir dernek üyesi “Halihazırda İnegöl’de 350 üyesi olan orta ve küçük ölçekli firmaların yer aldığı bir dernek bulunuyor. Üye sayısı ile İnegöl’de ikinci dernek pozisyonuna düştük” dedi. Bu durum İnegöl’de de çeşitli tartışmalara sebep olurken, “Türk Mobilyası’nı marka yapmak, Şampiyonlar Ligi’ne taşımak amacıyla yola çıkılmıştı. Şimdi ikinci lige düştük” eleştirisi yapıldı.

Öte yandan MOSDER’den ayrılan büyük şirketlerin yeni bir dernek kuracağı ve sektörün sorunlarına çözüm arayacağı bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.