Kültür ve Turizm Bakanlığı Oylat için yeşil ışık yaktı

İnegöl’ün oksijen deposu ve şifa kaynağı kaplıcalarının bulunduğu Oylat bölgesinde yer alan Oylat mağaraları için Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı.

Oylat A.Ş. temsilcileri Murat Gültekin ve Mehmet Öz’ün de hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi sürecinde turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bakanlığın pandemi sürecinde önemli adımlar attığına vurgu yapan Vekil Gürel, Galata Kulesi restorasyon çalışmaları, Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi çalışmaların yanı sıra sanal müzeler, sanal tiyatrolar, online konser ve etkinlikler sayesinde verimli bir süreç yaşandığına dikkat çekerek Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

Gürel görüşmede ayrıca Oylat bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12’si tescilli 50’den fazla mağara bulunduğunu ve bunların turizm açısından ön plana çıkarılması konusunda destek talep etti. İnegöl’ün 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Hilmiye köyü ile Oylat Kaplıcalarının arasında ve Oylat kanyonunun sona erdiği noktada yer alan ve iki kattan oluşan, 750 metrelik uzunluğu ile Türkiye’deki en büyük mağaralar arasında sayılan Oylat Mağaralarının ilerleyen süreçte İnegöl turizmi için büyük katkı sunacağına inandığını söyledi.

Turizmde tanıtma çalışmalarını Turkish Museums ve Go Türkiye platformlarında başarıyla gerçekleştirdiklerini ve göreve geldikleri günden bu yana tek sesli çok etkili bir tanıtım kampanyası yürüttüklerini dile getiren Bakan Ersoy, İnegöl Oylat Mağarası için de gereken desteği sunacaklarını söyledi. Bakan Ersoy ilk etapta Oylat Mağarası ile alakalı “Go Türkiye” turizm platformunda bir tanıtım çalışması yapılacağını daha sonraki süreçte bu bölge ile alakalı çalışmalara ağırlık vererek turizme kazandırılacağını söyledi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Vekil Gürel, "Oylat Mağarası, 750 metre uzunluğunda olup, 95 metre genişliğe sahip, sıcaklık ise hiç değişmiyor. Yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90. İçeride bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşmakta. 3 milyon yıllık mağaranın bir diğer özelliği ise astım ve bronşit hastası olanlara iyi gelmesi. Oylat bölgesi malumunuz ayrıca çok şifalı bir kaplıca bölgesi bu yüzden turizm potansiyeli yüksek bir değerden bahsediyoruz. İnşallah bakanımız ve çalışma ekibinin destekleri ile turizm noktasında da ilerleyen süreçte güzel haberleri sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

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