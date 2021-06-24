Kültür ve Turizm Bakanlığı Oylat için yeşil ışık yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Oylat için yeşil ışık yaktı

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Oylat için yeşil ışık yaktı

İnegöl’ün oksijen deposu ve şifa kaynağı kaplıcalarının bulunduğu Oylat bölgesinde yer alan Oylat mağaraları için Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı.
Oylat A.Ş. temsilcileri Murat Gültekin ve Mehmet Öz’ün de hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi sürecinde turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bakanlığın pandemi sürecinde önemli adımlar attığına vurgu yapan Vekil Gürel, Galata Kulesi restorasyon çalışmaları, Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi çalışmaların yanı sıra sanal müzeler, sanal tiyatrolar, online konser ve etkinlikler sayesinde verimli bir süreç yaşandığına dikkat çekerek Bakan Ersoy’a teşekkür etti.
Gürel görüşmede ayrıca Oylat bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12’si tescilli 50’den fazla mağara bulunduğunu ve bunların turizm açısından ön plana çıkarılması konusunda destek talep etti. İnegöl’ün 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Hilmiye köyü ile Oylat Kaplıcalarının arasında ve Oylat kanyonunun sona erdiği noktada yer alan ve iki kattan oluşan, 750 metrelik uzunluğu ile Türkiye’deki en büyük mağaralar arasında sayılan Oylat Mağaralarının ilerleyen süreçte İnegöl turizmi için büyük katkı sunacağına inandığını söyledi.
Turizmde tanıtma çalışmalarını Turkish Museums ve Go Türkiye platformlarında başarıyla gerçekleştirdiklerini ve göreve geldikleri günden bu yana tek sesli çok etkili bir tanıtım kampanyası yürüttüklerini dile getiren Bakan Ersoy, İnegöl Oylat Mağarası için de gereken desteği sunacaklarını söyledi. Bakan Ersoy ilk etapta Oylat Mağarası ile alakalı “Go Türkiye” turizm platformunda bir tanıtım çalışması yapılacağını daha sonraki süreçte bu bölge ile alakalı çalışmalara ağırlık vererek turizme kazandırılacağını söyledi.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Vekil Gürel, "Oylat Mağarası, 750 metre uzunluğunda olup, 95 metre genişliğe sahip, sıcaklık ise hiç değişmiyor. Yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90. İçeride bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşmakta. 3 milyon yıllık mağaranın bir diğer özelliği ise astım ve bronşit hastası olanlara iyi gelmesi. Oylat bölgesi malumunuz ayrıca çok şifalı bir kaplıca bölgesi bu yüzden turizm potansiyeli yüksek bir değerden bahsediyoruz. İnşallah bakanımız ve çalışma ekibinin destekleri ile turizm noktasında da ilerleyen süreçte güzel haberleri sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lens kullanımında bu uyarılara dikkat edin
YEREL HABERLER Lens kullanımında bu uyarılara dikkat edin
Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü
Bursaspor Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür
Devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını ...
Emin Adanur: "Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gittim, gitmeye de devam edeceğim"
YEREL HABERLER Emin Adanur: "Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa ...
Bursaspor Kulübü Yönetimi: "Bursaspor, Teksas’tan büyüktür"
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü Yönetimi: "Bursaspor, Teksas’tan ...
82 yaşındaki alzheimer hastası, 6,5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER 82 yaşındaki alzheimer hastası, 6,5 saat sonra ...
Marmara'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Marmara'da sağanak etkili oldu
Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 ...
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 ...
DEAŞ emiri Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ emiri Bursa'da yakalandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa’da villada patlama; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da villada patlama; 1 yaralı
Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde ...
Bursa'da DEAŞ'ın Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da DEAŞ'ın Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak ...
Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
YEREL HABERLER Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
YEREL HABERLER Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
Mobilyacıların seçimi karıştı, dev üreticiler yeni dernek kuruyor Mobilya devleri yeni dernek kuruyor “Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıktık, ikinci lige düştük” eleştirisi
YEREL HABERLER Mobilyacıların seçimi karıştı, dev üreticiler yeni ...
Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek Mustafakemalpaşa'nın peynir tatlısı tescillendi
YEREL HABERLER Bu saatten sonra herkes ağzının tadını ...
Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
YEREL HABERLER Bursa'da yaralılara şemsiyeli yardım
2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmette
YEREL HABERLER 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmette
Bosna heyeti Fetih Müzesi’nde Başkan Dündar, Saraybosna Kanton Bakanı Avdic’i Ağırladı
YEREL HABERLER Bosna heyeti Fetih Müzesi’nde Başkan Dündar, ...