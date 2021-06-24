BOSAB’da 1 günde bin kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığı tarafından üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlandı. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde bin çalışan aşılandı.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSAB) Covid19 ile mücadele kapsamında aşı uygulaması yapıldı. Aşı kampanyasının hızla yürütülmesinin oldukça önemli olduğunu kaydeden BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil “Mobil aşı uygulaması ile önemli ölçüde zaman kazanmış olacağız" dedi.

BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil, sanayinin başkenti Bursa’da üretim sürecinin aksamaması için aşılanmanın büyük önem arz ettiğini belirterek, “Covid19 ile mücadelede en büyük silahımız aşı uygulaması. Mobil aşı uygulaması sayesinde büyük istihdam kaynağı olan organize sanayi bölgelerimizde sayısı hayli çok olan personelin aşılanması bu sürecin daha da hızlı ilerlemesini sağlıyor. Pandemi sürecinde üretimin aksamaması ve ekonomimize olumsuz yansımalar olmaması için elimizi taşın altına koyduk ve önlemlerimizi alarak çalışmaya devam ettik. Ülke ekonomimiz pandemi sürecinde dünya ekonomisinden pozitif ayrıştıysa, bu üretimimizin duraksamaması sayesinde oldu. Dolayısıyla bu süreçte üretimde görev alan herkese şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin kişinin aşılandığını kaydeden İdil, “Kendimizi ve sevdiklerimizi bu hastalıktan korumak için şu anda en güçlü ve güvenilir yöntem aşı olmak. Çalışmalar son dönemde oldukça hızlandı, ülkemiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz de mobil aşı uygulamasıyla BOSAB’da bulunan firmalarımızın çalışanlarını aşı ile buluşturduk. En kısa zamanda normalleşmeye ve özlediğimiz günlere kavuşmayı temenni ediyoruz. Üretimin sağlıkla devam etmesi adına başlatılan uygulamalarda İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla çalışan fedakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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