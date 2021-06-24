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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman’ı transfer etti

İHA

Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman’ı transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yeşilbeyazlılar, eski oyuncusu Allerik Freeman’ı yeniden kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da transferler sürüyor. Önümüzdeki sezon hem EuroCup’ta hem de ligde mücadele edecek olan ve iddialı bir takım kurmak isteyen Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman ile anlaşmaya vardı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan ‘Welcome Back Allerik Freeman’ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz, 201920 sezonunda takımımızda forma giyen ve gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Amerikalı oyuncu Allerik Freeman ile yeniden anlaşma sağladı. Freeman'a yeniden hoşgeldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”
Freeman, 20192020 sezonunda yeşilbeyazlı formayı giymiş ardından da Euroleague temsilcisi Asvel LyonVilleurbanne’e gitmişti. Amerikalı basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 7.4 sayı ortalaması, 1.1 ribaund ve 1.2 asist ile oynadı.

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