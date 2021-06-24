Korunayım derken sağlığınızdan olmayın Sahte güneş gözlükleri gözünüzü bozabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korunayım derken sağlığınızdan olmayın Sahte güneş gözlükleri gözünüzü bozabilir

İHA

Korunayım derken sağlığınızdan olmayın Sahte güneş gözlükleri gözünüzü bozabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Bozca, sahte gözlük kullanımının ciddi zararları olabileceğini söyledi.
Sahte gözlük takmaktansa hiç takmamanın daha iyi olduğunu ifade eden Özel Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Bozca, "Yaz aylarında gözlerimiz güneş ışınlarına karşı savunmasız kalabiliyor. Güneş gözlüğü kullanarak yaz aylarında göz sağlığımızı koruyabiliriz. Güneş gözlüğü tercih ederken ise dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da var. Gözlerimizi güneşten korumamızı sağlayan güneş gözlükleri, UV ışınlarından koruyucu özellikte ve gözümüze uygun olmalıdır. Kaliteli bir güneş gözlüğünde öncelikle camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade ultraviyole ışığını engelleyip engellemediği önem taşımaktadır. Güneş gözlüklerinin mutlaka UV ya da morötesi ışınları kestiğine dair bir sertifikası olmalıdır. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirtilmektedir. Özellikle deniz kenarında güneşlenirken minimum UV400 korumalı güneş gözlüklerinin kullanılması gerekir” dedi.
Ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu özelliği olmayan güneş gözlüğü sadece fazla ışığın geçmesini engeller diyen Bozca, “Bu engelleme hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Çünkü renkli cam takıldığında göz bebeği küçülmez. Böylece zararlı UV ışını göz içine bol miktarda girer. Kaliteli bir güneş gözlüğünün UV blokaj belgeli olması gerekir. Polarize cam özelliğinin de normalde ultraviyole blokajıyla ilişkisi olmamakla birlikte hem polarize olan hem de etkili ultraviyole blokajı yapabilen camlar daha emniyetli ve iyi bir görüş konforunu sağlarlar. Gözlük camı rengi ile camın içindeki UV koruması arasında hiçbir ilişki yoktur” ifadelerini kullandı.
Sahte gözlük kullanımının ciddi zararları olabileceğini belirten Bozca, “Sahte gözlük takmaktansa hiç takmamak daha iyidir. Sadece görünen ışığı kesen ama UV ışınlarına karşı bir blokaj sağlamayan güneş gözlükleri, gözbebeğinin gözün kendini doğal yolla koruma özelliğini devre dışı bırakır. Gözbebeği, güneş gözlüğünün sağladığı karanlık ortamda iyice açılacağından, görünmeyen UV ışınları açık gözbebeğinden içeri çok fazla oranda girer. Bu durum keskin görmenin sağlandığı görme merkezinde kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, UV filtresi olmayan sahte güneş gözlükleri kullanılmamalıdır. Elinizdeki gözlüklerin UV koruması olup olmadığını anlamak için bir optisyene (gözlükçü) başvurabilir ve fotometre cihazı ile gözlüğünüzün koruyuculuğunu kontrol ettirebilirsiniz” diye konuştu.
Dr. Tarık Bozca, dikkat edilmesi gereken genel bilgileri de sıralayarak sözlerini noktaladı:
“Güneşin çok yoğun olduğu ortamlarda güneş gözlüğü ile beraber mutlaka siperli şapka desteği ile beraber güneş ışınlarının istenmeyen etkilerinden gözümüzü korumalıyız. Kontakt lens kullanan kişilerin, lensleri UV filtreli dahi olsa üzerine güneş gözlüğü takmaları gerekir. Gözlüğün kullanılmadığı zamanlarda orijinal kutusunda saklanması; temizliğin ise akan su, sabun veya ürünle birlikte verilen mikrofiber bez ile yapılması gerekir. Çerçeve küçük olursa ultraviyole ışınları yine göze ulaşacaktır. O yüzden geniş çerçeveler kullanmak önemli. Ömrümüz boyunca maruz kaldığımız UV radyasyonun yarısını 18 yaşından önce alıyoruz. Çocukların göz içindeki lensleri güneşin UV ve mavi ışınlarına karşı yetişkinlerden daha geçirgendir. O nedenle güneş gözlüğü kullanımına bebekken başlanmalı ve polikarbonat gibi kırılmaya dayanıklı camlar seçilmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman’ı transfer etti
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik ...
Bursa'ya 160 milyon liralık spor yatırımı müjdesi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 160 milyon liralık yeni spor yatırımı müjdesi verecek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bakan Kasapoğlu'nu Temmuz ayında Bursa'ya davet ettiklerini, şehre 26 kalemde 160 milyon liralık yeni spor yatırımı yapılacağını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'ya 160 milyon liralık spor yatırımı ...
BOSAB’da 1 günde bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER BOSAB’da 1 günde bin kişi aşılandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Oylat için yeşil ışık yaktı
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığı Oylat için yeşil ışık ...
Lens kullanımında bu uyarılara dikkat edin
YEREL HABERLER Lens kullanımında bu uyarılara dikkat edin
Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü
Bursaspor Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür
YEREL HABERLER Bursaspor Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür
Devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını ...
Emin Adanur: "Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa gittim, gitmeye de devam edeceğim"
YEREL HABERLER Emin Adanur: "Kimin ayağına gitmem gerekiyorsa ...
Bursaspor Kulübü Yönetimi: "Bursaspor, Teksas’tan büyüktür"
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü Yönetimi: "Bursaspor, Teksas’tan ...
82 yaşındaki alzheimer hastası, 6,5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER 82 yaşındaki alzheimer hastası, 6,5 saat sonra ...
Marmara'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Marmara'da sağanak etkili oldu
Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp emekli polis ormanlık alanda bulundu
Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da bir villanın kazan dairesinde patlama: 1 ...
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 ...
DEAŞ emiri Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ emiri Bursa'da yakalandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa’da villada patlama; 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da villada patlama; 1 yaralı
Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde ...
Bursa'da DEAŞ'ın Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da DEAŞ'ın Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak ...
Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
YEREL HABERLER Yerde yatan yaralıları, şemsiye ile güneşten korudu
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
YEREL HABERLER Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
Mobilyacıların seçimi karıştı, dev üreticiler yeni dernek kuruyor Mobilya devleri yeni dernek kuruyor “Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıktık, ikinci lige düştük” eleştirisi
YEREL HABERLER Mobilyacıların seçimi karıştı, dev üreticiler yeni ...