Mudanya Lezzet Şenliği başlıyor

Mudanya Belediyesi’nin geleneksel hâle getirdiği Lezzet Şenliği bu yıl 14 Temmuz tarihleri arasında Mütareke Meydanı’nda yapılacak.

Mudanya Belediyesi, Mudanya’nın değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor. Bağbozumu, Zeytin ve İncir şenliklerini geleneksel hâle getiren Mudanya Belediyesi’nin kentin mutfak kültürünü, ziraî ve kültürel değerlerini tanıtmak için sürdürdüğü Lezzet Şenliği, bu yıl yine Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 1 4 Temmuz tarihleri arasında dört gün boyunca sürecek olan şenlik kapsamında mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar, kadınların el emeği göz nuru organik ürünler sunulacak.

Mudanya Lezzet Şenliği 1 Temmuz Perşembe günü 18.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Mütareke Meydanı’na kortej yürüyüşüyle başlayacak. Aynı gün saat 21.00’de Mehtap Meral, 2 Temmuz Cuma günü 21.00’de Grup Kucaklaşma, 3 Temmuz Cumartesi günü 21.00’de Esra İçöz, 4 Temmuz 21.00’de Bahtiyar Özdemir Mütareke Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak. “En Lezzetli Tatlı ve En İyi Zeytinyağlı Yemek” yarışmalarının da yapılacağı şenlik, illüzyon gösterileriyle renklenecek.

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