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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUİKAD yeni dönemde proje üretmeye devam edecek

İHA

BUİKAD yeni dönemde proje üretmeye devam edecek

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), 8. Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı. Avukat Oya Eroğlu, düzenlenen genel kurulda bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
Sheraton Bursa’da gerçekleşen Genel Kurul’un Divan Kurulu başkanlığını İpek Yalçın yürütürken, kurulun diğer üyeleri Emin Direkçi, Ramazan Kaya ve Semra Baykan oldu. Kadın Güçlendirme Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, BTSO Meclis Başkan Vekili Gülçin Güleç, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, MARSİFED YK Mürsel Öztürk, KALDER Başkanı Emin Direkçi, BUSİAD Başkan Vekili Mustafa Ekinci, BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş, BUSADER Başkan Vekili Elif Evke, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, TÜGİAD Başkanı Ahmet Parseker, RUMELİSİAD Başkan Vekili Ayhan Korgavuş ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı programda dönem başkanı Oya Eroğlu tarafından yönetim takımı üyelerine 20192021 dönemi boyunca katkılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.
Program esnasında 20192021 dönemi boyunca gerçekleşen faaliyet filminin izlenmesi esnasında pandemi şartlarına rağmen gerçekleştirilen yoğun program dikkatten kaçmadı. Bu balarıları ile takdir gören Eroğlu ve yönetim takımı çıtayı bir tık daha yukarı çıkarmanın haklı gururunu yaşadı. Yapılan genel kurul oylamasının ardından Av. Oya Eroğlu yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Toplantıda katılımcılara seslenen BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, yönetimde yer aldıkları 2 yıllık sürenin 1,5 yılını pandemi içerisinde geçirdiklerini vurguladı. Buna rağmen hiç durmadıklarını ve proje üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Av. Oya Eroğlu, “Var gücümüzle çalışmaya ve katma değer yaratmaya devam ettik. Görevi devraldıktan sonra tüm yaşam şartları değişti. Hepimizin normal olarak gördüğü durumlar maalesef bizlere uzak kaldı. Bu süreci doğru yönettik ve ekibimizle birlikte başarılı bir dönem geçirdik. Toplumsal yaşam zorlaştıysa da biz her zaman kalkınmaya ve sürdürülebilir başarıya odaklandık. Bu süreçte benimle birlikte yol alan yönetim takımı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde şahsıma gösterilen teveccüh için ise herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz ve söyleyecek çok sözümüz var. Daha yaşanabilir bir dünyada, hayalimizdeki tüm projeleri hayata geçirebileceğimiz bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.
8. Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan BUİKAD’ın Yönetim Kurulu Listesi şu isimlerden oluştu:
"Oya Eroğlu, Şeyda Şençayır, Ebru Koçanalı, Hatice Koparan, Zuhal Aslı Saka, Hilal Sevindik, Arzu Erdi, Nazan Akıncı ve Gülsüm Birinci. Yönetim Kurulu yedek üyeliğine ise Fügen Çelikyılmaz, Gülay Durmuş, Gülnur Algül, Kurumsal Üye Borçelik/Elif Aygül, Ahu Açık Alnıpak, İlknur Gülsün Derin, Berrak Tanyeri, Deniz Yılmaz ve Sevtap Fatma Yıldız."

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