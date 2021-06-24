Zabıta memuruna yönelik bıçaklı saldırı kınandı

BEMBİRSEN Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, İnegöl ilçesinde zabıta memuruna yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı.

Şube Başkanı Erkan Ataman, yaptığı ziyarette, zabıtalara yönelik saldırıların artış gösterdiğine dikkat çekti. Zabıtaların şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek hedefiyle birçok sorumluluğu olduğu aktaran Ataman, zabıta memurlarının çalışma şartlarına dikkat çekti. Başkan Ataman, “Zabıta memuru arkadaşlarımız denetimleri esnasında kanunların ve zabıta yönetmeliğinin kendilerine verdiği görevlere bağlı kalmak suretiyle görevlerini ifa etmektedir. Belediye çalışanları içerisinde zabıta görevlileri, diğer çalışanlardan farklı olarak işlerini daha ağır ve zor koşullarda yerine getiriyor. Bu arkadaşlarımız diğer kamu çalışanlarından farklı ve uzun süreli olarak, gece gündüz demeden görev yapmakta, buna karşılık gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek hedefiyle birçok zorluğa göğüs germekte ve özveriyle çalışmaktadırlar. Yaptıkları iş nedeniyle can güvenlikleri sürekli olarak tehdit altındadır” dedi.

Belediye başkanlarına ve yetkililere çağrıda bulunan Başkan Ataman, “Zabıta memurlarımıza yapılan saldırı haberlerini bütün toplum basından takip ederken, bizler bizzat yaşamaktayız. Zabıta memurlarının kendilerini koruyacak yeterli donanıma sahip değildir. Yeterli ekipman ve donanıma sahip olmayan zabıta memurları kendilerini korumakta zorlanmaktadır. Belediyelerin birçok durumda joker personeli konumunda gördüğü zabıtalarımıza yıpranma payını çok görmek ise adil devlet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. BEMBİRSEN, onur ve gururla temsil ettiği zabıta memurlarının, gerek çalışma koşullarının gerekse sosyoekonomik yapısı itibariyle yaşam standartlarının iyileştirilmesi taleplerinin bundan sonrada sürekli takipçisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın İnegöl ilçesinde belediyenin şikayet hattına düşen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri olay yerine giderek çevreye verilen rahatsızlık sebebiyle gerekli ikazları yaptığı sırada cezaevinden izinli çıkan şahsın saldırısına maruz kaldı. Zabıta memuru Samet Ateş, bıçaklı saldırı sonucu esnafın ve çevredeki vatandaşların yardımı ile şans eseri yaralı şekilde kurtulmayı başardı.

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