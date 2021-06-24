BKMKİTAP milyonlarca kitapsever için dijital altyapısına canlı veri yatırımı yaptı

BKMKİTAP, canlı veri ekran uygulaması sayesinde kullanıcılarının ilgi alanlarını ölçen dijital kullanıcı deneyimi yönetimine geçti.

Online kitap alışveriş platformu olarak operasyon tarafında yatırımlarını sürdüren BKMKİTAP.COM kullanıcı memnuniyeti ve satın alma deneyiminde büyük kolaylık saylayan bilgi teknolojisi yatırımı yaptı.

Pandemi dönemiyle birlikte artan online alışveriş kültürü kitap okurlarının da online alışverişe yönelmesine neden oldu. Bu dönemde üye sayısı 4 milyonu geçen BKMKİTAP, üyelerinin taleplerini ve ilgi alanlarını daha hızlı izleyebildiği sistemi devreye aldı.

Bilgi Teknolosi yatırımlarıyla ilgili konuşan BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, “Canlı veri ekranı uygulamasıyla Türkiye genelinde il bazında kullanıcılarımızın anlık taleplerini ve ilgi alanlarını izleyerek kendi süreçlerimizi organize ediyoruz. Bu uygulama ile öngörü olarak okurların genel taleplerinin neler olduğunu görebildiğimiz gibi popüler aramaları da anlayabiliyoruz. IT yatırımlarımıza devam ederek kişiselleştirilmiş veri ile üyeye özel panel uygulamalarını devreye almayı hedefliyoruz” dedi.

Canlı ekran ile en çok okunan yazarlar ve kitaplar, en sık tercih edilen yayınevleri, iller bazında okuma ve kitap satın alma oranı, ilgi alanları gibi pek çok başlıkta bilgi elde ediliyor. Bu sayede kullanıcıların ilgi alanları ve eğilimlerine uygun bir süreç tasarlanıyor.

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