Kaldırımlar işgalden kurtarıldı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba bölgesinde yer alan 6 mahallede denetimler yaparak kaldırımları işgalden kurtardı. Kaldırımlardaki eşyaların kaldırılmasıyla yaya trafiği rahatladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm sokak ve caddelerdeki kaldırımlara işyerleri ve seyyar satıcılar tarafından malzeme, stant ya da ürün bırakılmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçe genelinde sıfır kaldırım işgalini sağlamak adına Çarşamba bölgesinde yer alan İntizam, Ahmetpaşa, Aktarhüssam, Çırpan, Selimiye ve Hocahasan mahallelerinde denetim yapan zabıta ekipleri, esnaf ve seyyar satıcılar tarafından kaldırımlara bırakılan masa, sandalye ve çadırları toplayarak arabaya yükledi. İş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırarak ulaşımı rahatlatan ekipler, vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek hiçbir işgale taviz vermeyeceklerini söyledi. Vatandaşların daha temiz ve rahat bir ortamda yaşayabilmesi için yapılan uygulama, mahalle sakinleri tarafından da olumlu karşılandı. İşgalden temizlenmesinin ardından vatandaşlar kaldırımları rahat bir şekilde kullanırken, esnaf da denetimlerin kendileri açısından da faydalı olduğunu dile getirdi.

Yapılan işgallerden dolayı vatandaşların kaldırımdan yürüyemediğini bu yüzden de dükkanların önünden geçemediklerini dile getiren bölge esnafı, “Vatandaş, dükkanın önünden geçemediği için esnafın ne sattığını dahi göremiyor. Bazı işyerleri öyle bir işgal yapıyor ki dükkana giriş yeri kalmıyor. Herkes kendi dükkanın önüne dikkat edip işgal yapmazsa hem vatandaş hem de esnaf için daha güzel olur. Esnafımız, sadece kendini değil vatandaşlarımızı da düşünmeli. Bebek arabası olan vatandaşlarımızın işgal nedeniyle kaldırımları kullanamadığını görüyoruz. Osmangazi Belediyesi’nin bu denetimlerinden çok memnunuz” diye konuştu.

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